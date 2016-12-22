СМИ сообщили о столкновениях пешмерга и иракских военных под Киркуком

В Ираке к северо-западу от города Киркука произошли столкновения между курдскими вооруженными формированиями пешмерга и иракской армией. Об этом сообщает местный телеканал Rudaw.
Бои начались, после того как проправительственные отряды шиитских ополченцев «Аль-Хашд аш-Шааби» попытались продвинуться к одному из населенных пунктов. По данным Rudaw, пешмерга удалось отбить атаку ополченцев.
Как рассказал командир пешмерга, шиитские ополченцы были вооружены американским оружием, полученным иракской армией от США для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
Комментариев от иракских военных не поступало.
Обстановка в Иракском Курдистане обострилась после референдума о независимости региона, который был проведен в сентябре. По его итогам курды проголосовали за отделение от Ирака. Результаты плебисцита не признал официальный Багдад.
Багдад призвал Курдистан установить совместную администрацию в спорных районах и признать власть центрального правительства. Курды ответили на предложение отказом и перебросили в регион 6 тыс. бойцов пешмерга. Иракские власти сочли эти действия «началом войны» и пошли в наступление.
В ночь на понедельник, 16 октября, правительственные войска Ирака начали наступление на позиции курдов в районе города Киркука, после того как они отказались по требованию Багдада оставить район. Официально эта территория не входит в Иракский Курдистан, но курдские ополченцы контролируют ее с 2014 года. В ответ бойцы пешмерга открыли огонь по багдадским войскам.
В среду, 18 октября, военные Ирака заняли курдский район в провинции Найнава. Курдские ополченцы ушли из района до прихода армии, поэтому серьезных потерь не было.