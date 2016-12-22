Глава Роскино рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна

С рассказом о непристойном поведении продюсера Харви Вайнштейна, скандал вокруг которого разгорелся в США, выступила генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе. Она рассказала о двух случаях домогательства с его стороны

Екатерина Мцитуридзе (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе сообщила о домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна, скандал вокруг которого разгорелся в США после нескольких разоблачительных публикаций. Об этом она рассказала в интервью журналу The Hollywood Reporter.

По ее словам, впервые она встретилась с Вайнштейном в 2003 году на Берлинском кинофестивале. «Харви был сопродюсером режиссерского дебюта [Джорджа] Клуни «Признание опасного человека». После интервью, он подошел ко мне и сказал, что ему понравились мои вопросы и хотел бы пообедать со мной в его комнате», — рассказала Мцитуридзе. Тогда Вайнштейн сказал, что ему нравится русская культура, особенно Антон Чехов и что его дедушка и бабушка были из России. «Я была удивлена и сказала ему иронично, что, конечно, это будет честью для меня, но мой парень не будет счастлив после нашего культурного разговора тет-а-тет. Но если он пригласит его, проблем не будет», — сказала глава Роскино.

После этого Вайнштейн спросил: «Ты, что, меня не понимаешь?» и дал Мцитуридзе свой номер телефона и разрешил ей звонить в любое время, рассказала глава Роскино.

В 2004 году на Венецианском фестивале Вайнштейн пригласил Мцитуридзе в свой номер после вечеринки и сказал, что у него есть идея для совместной работы с российскими сценаристами. Мцитуридзе назначила встречу в кафе пятизвездочного отеля Excelsior, где встречаются известные кинематографисты. Но ее встретил ассистент Вайнштейна, который сказал, что продюсер чувствует себя плохо и пригласил Мцитуридзе в номер продюсера.

«Ассистент сказал, что он присоединится к нам, поэтому я пошла наверх», — рассказала глава Роскино. Она отметила, что в номере был накрыт столик на двоих персон, а ассистент «внезапно исчез». По ее словам, Вайнштейн встретил ее только в халате. Он сказал, что ждал массажистку и предложил «развлечься». Вайнштейн пожаловался ей на операцию, которая была недавно проведена на его брюшной полости, чтобы вызвать симпатию Мцитуридзе. «Он пытался показать мне свой живот. Это было отвратительно», — сказала она.

По ее словам, продюсер затем сказал: «Тебе понравится. Я гуру в подобных делах. Ты никогда не встречала такого человека, как я». Мцитуридзе отметила, было неясно, говорит он о массаже или о чем-то более интимном. Глава Роскино отметила, что была спасена, «как в плохом кино», когда вошел официант, и ей удалось уйти.

Позже Вайнштейн посоветовал ей не думать о том, что произошло, и все забыть, добавила Мцитуридзе. «Я не думала, что это его обычная манера общаться с женщинами», — заявила глава Роскино. Она отметила, что, несмотря на то что Вайнштейн один из самых известный продюсеров в Голливуде, это не дает «ему права вести себя так». «Мы должны использовать эту историю, чтобы подобное в будущем не повторялось», — заключила Мцитуридзе.

ОАО «Роскино», которое возглавляет Мцитуридзе, занимается продвижением российского кинематографа на международном уровне. Мцитуридзе является гендиректором Роскино с 2011 года.

В начале октября газета The New York Times опубликовала интервью голливудской актрисы Эшли Джадд, которая рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. После этого разоблачения о непристойном поведении продюсера посыпались одно за другим. Как сообщал в среду, 18 октября, телеканал СNN, с жалобами на продюсера обратились более 40 женщин.

9 октября Вайнштейн был уволен из созданной им The Weinstein Company, 15 октября он был исключен из Американской киноакадемии. Кром того, продюсера лишили членства в Британском институте кино.