Суд Германии осудил россиянина за участие в беспорядках во время G20

Административный суд Гамбурга приговорил к году условно россиянина за нарушение общественного порядка в ходе беспорядков во время G20. Об этом заявил РБК руководитель пресс-службы посольства России в ФРГ Вадим Микерин.

В пресс-службе административного суда Гамбурга рассказали «РИА Новости», что россиянин 1986 года рождения осужден за «нарушение общественного порядка, попытку нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивление сотрудникам полиции, а также нарушение закона о собраниях».





12 июля гамбургская полиция заявила об аресте двух россиян в связи с беспорядками на фоне саммита G20. Сообщалось, что возраст задержанных 21 и 31 год.

В Гамбурге 6 июля началась акция антиглобалистов «Добро пожаловать в ад». Демонстрация переросла в столкновения с полицией, которые продолжились вплоть до 8 июля. В столкновениях пострадали почти 200 сотрудников полиции.



СМИ писали, что во время протестов задержали 288 человек.