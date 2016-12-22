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Внука Юрия Визбора вызвали на допрос по делу Серебренникова
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Внука Юрия Визбора вызвали на допрос по делу Серебренникова
Дело Серебренникова, 18:46
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Внука Юрия Визбора вызвали на допрос по делу Серебренникова

Внук советского музыканта и актера Юрия Визбора Юрий Лобиков ждет допроса по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова уже более четырех часов, сообщил РБК адвокат ​артистов и сотрудников «Гоголь-центра» Дмитрий Хорст.

«Сегодня к следователю был приглашен бывший актер проекта «Платформа», композитор и музыкант Юрий Лобиков. Нас пригласили на 14:00, но зайти в здание Следственного комитета мы смогли лишь 15:49. До сих пор находимся в коридоре, нас не допрашивают», — сказал Хорст.

По его словам, следователи из следственной группы проходят мимо них, но не приглашают на допрос. Адвокат расценивает это как способ давления на Лобикова. «Задержки бывали, но до такой степени — в моей практике в первый раз», — отметил Хорст.

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В конце сентября пресс-служба «Гоголь-центра» сообщала РБК о том, что «большое количество» актеров театра вызвали на допрос в СК. Точное число вызванных к следователям актеров не разглашалось.

По делу о хищении 200 млн руб., которые были выданы государством на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011–2014 годах, проходят Серебренников, бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева. Все они, кроме арестованного Малобродского, содержатся под домашним арестом. 17 октября Басманный суд продлил им меру пресечения.

Автор: Илья Немченко.
Теги: Следственный комитет , платформа , Кирилл Серебренников
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