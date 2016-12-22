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Милонов попросил Минобрнауки запретить праздновать Хеллоуин в школах
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Милонов попросил Минобрнауки запретить праздновать Хеллоуин в школах
Общество, 04:16
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Милонов попросил Минобрнауки запретить праздновать Хеллоуин в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра образования и науки Ольгу Васильеву запретить празднование Хэллоуина в школах и детских садах. Об этом говорится в обращении депутата к Васильевой, поступившем в «РИА Новости».

«Прошу вас рассмотреть возможность запрета проведения праздника Хэллоуин в стенах школ и детских садов как неприемлемого ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения», — говорится в документе.

По мнению парламентария, в России уже давно пора оградить детей «от тлетворного негативного влияния Хеллоуина». Он также напомнил, что многие российские субъекты уже предпринимали шаги по запрету праздника в образовательных учреждениях. Необходимо предпринимать такие меры не только в отдельных субъектах, но и по всей России, а также разъяснить учителям «истинный смысл «праздника» Хэллоуин и его последствий для здоровья детей», считает Милонов.

Он указал на то, что взрослые вместе с детьми изображают маньяков, убийц и монстров, а также «устраивают жестокие розыгрыши, оргии, попрошайничают». Психологи, как отметил депутат, считают, что процесс подготовки и празднования Хэллоуина может негативно отразиться на детской психике. По мнению специалистов, как рассказал Милонов, яркие образы, отчетливая символика и бессознательные смыслы «обеспечивают сильнейшее психо-физическое, эмоциональное, суггестивное воздействие на всех участников, особенно на младших школьников и подростков».

В октябре прошлого года прокуратура Кировской области заявила о намерении проверить празднование Хеллоуина в городе на соответствие законодательству. Надзорное ведомство решило инициировать проверку после поступившего обращения от юриста Ярослава Михайлова, который заявил, что празднование нарушает положения статей «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обращают внимания на письма россиян в Генеральную прокуратуру с просьбой запретить празднование Хеллоуина в России.

Теги: детские сады , школы , Хэллоуин , Виталий Милонов
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