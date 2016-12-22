Защитник Мединского усомнился в компетентности экспертов «Диссернета»

Эксперт «Дисстертнета», филолог Иван Бабицкий, который подал заявление на лишение министра культуры Владимира Мединского научной степени, сам не имеет научных работ. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов, который защищает интересы министра культуры Владимира Мединского, передает корреспондент РБК.

На пресс-конференции «Проблемы объективности освещения российской истории», которая состоялась 18 октября, ожидалось присутствие Владимира Мединского, однако министр не пришел.

​По словам Аверьянова, он «изучил список ученых», которые подали заявление на лишение Владимира Мединского научной степени.

«Двух историков, докторов исторических наук Константина Ерусалимского и Вячеслава Козлякова, я знаю, а вот Иван Федорович Бабицкий для меня остался загадкой. Дело в том, что я не смог найти хотя бы одну его работу не только в российских библиотеках, но и в западных. Ни одной его работы вообще нет в природе. Он про себя пишет, что он защитил диссертацию о поэтах IX—XVI века», — указал Аверьянов и добавил, что ему бы хотелось «посмотреть на его диплом».

По словам Аверьянова, за инициативой Бабицкого проверить диссертацию Мединсого «стоят другие люди», в частности — Андрей Заякин, «который рекомендует себя как член «Диссернета» и представляется как сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики». При этом Аверьянов подверг сомнению также научный статус Заявкина. «Я залез в российский индекс научного цитирования. Последняя статья у него датирована 2013 годом. И у меня возникают сомнения, что младший сотрудник Заякин работает в этом заведении», — сказал он.

Владимир Мединский защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук в 2011 году. Тема научной работы министра — «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в апреле 2016 года два доктора исторических наук — Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также активист сообщества «Диссернет» филолог Иван Бабицкий. Бабицкий уточнял, что основная претензия к работе министра — не плагиат, а «абсурдность»



Решение по отзыву докторской степени выносит президиум ВАК. Перед тем как попасть на рассмотрение в эту инстанцию, соответствующее решение должно быть принято в диссертационном совете вуза, затем в экспертном совете ВАК. Белгородский государственный университет (БелГУ), куда президиум комиссии направил работу министра на проверку, отказался лишать главу Минкультуры степени доктора исторических наук.

В начале октября 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук.

В работе министра есть фактические ошибки, а отношение к источникам, которые он использовал при написании диссертации, избирательное и непрофессиональное, пришли к выводу эксперты. Сам Мединский называет критерием достоверности своего исследования «национальные интересы России».

Накануне пресс-конференции, ученые, которые значатся оппонентами научной работы Мединского, заявили «Новой газете», что не имеют отношения к диссертации главы ведомства. Отрицают то, что диссертация министра поступала на рассмотрение в ВАК и члены экспертного совета 2007–2013 годов Виктория Уколова, Вадим Рогинской и Юрий Пивоваров, который был в этот период его председателем. ​

В Минкультуры публикацию «Новой газеты» опровергли. В министерстве РБК представили копию автореферата Мединского, где указаны иные имена научных оппонентов министра — доктора исторических наук Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев.

По версии «Новой газеты», в автореферате в качестве оппонентов защиты выступали доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. В Минкультуре заявили, что «Новая газета» оперировала черновым вариантом диссертации министра.