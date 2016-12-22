Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,68 57,22 EUR Нал. 67,85 67,27 USD Бирж. 57,39 +0,10 EUR Бирж. 67,53 +0,12 USD ЦБ. 57,27 -0,07 EUR ЦБ. 67,36 -0,10 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5143,53 -453,74 ММВБ 2097,56 +0,24% РТС 1151,43 +0,42% Brent 58,27 +0,28% DJIA 23112,66 +0,50% Nasdaq 6624,08 +0,01% FTSE 7549,17 +0,44%
Защитник Мединского усомнился в компетентности экспертов «Диссернета»
Лента новостей
Правительство и регионы разошлись в оценке дефицитов их бюджетов в 70 раз 16:58, Экономика Зиявудин Магомедов — РБК: «Билет на Hyperloop будет очень дешевым» 16:54, Интервью СК обвинил эксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности 16:53, Общество Банк России будет покупать золото на Московской бирже 16:45, Деньги Родственники Айрапетяна отказались от посмертного прекращения его дела 16:38, Общество Дочь бывшего замкомандира орловского ОМОНа заподозрили в терроризме 16:35, Общество В Госдуме пожаловались главе Минкомсвязи на пропажу документов на почте 16:34, Общество Чемпионка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро объявила о завершении карьеры 16:32, Спорт Ирак и Саудовская Аравия восстановили закрытое при Саддаме авиасообщение 16:20, Политика Суд снизил цену рекламного контракта в московском метро на 1 млрд руб. 16:20, Технологии и медиа «Роскосмос» назвал случайной разгерметизацию капсулы с экипажем МКС 16:19, Общество В парке «Сокольники» у мужчины похитили портфель с 3 млн руб. 16:09, Общество Правительство исключило семь человек из Высшей аттестационной комиссии 15:59, Общество Магомедов стал сопредседателем совета директоров Hyperloop One 15:58, Технологии и медиа Задорнов рассказал о сокращении притока средств в банковскую систему 15:47, Финансы Глава Минкомсвязи признал неэффективность блокировки в интернете 15:30, Общество Дочь фигуранта «дела «Седьмой студии» пожаловалась в прокуратуру на СКР 15:27, Общество Путин обсудил с Нетаньяху Сирию, Иран и курдов 15:26, Политика Минюст вернул на доработку приказ об электронных посадочных талонах 15:20, Общество В Москве стартовала продажа браслетов для оплаты проезда 15:12, Общество «Роснефть» и ЛУКОЙЛ поспорили о цене нефти с Требса и Титова 15:10, Бизнес Amnesty заявила о преступлениях против человечности в Мьянме 15:00, Общество Власти Свердловской области отказались строить храм на воде 14:59, Общество Погиб три года защищавший Дейр-эз-Зор от ИГ генерал 14:55, Политика «Яндекс» начнет зарабатывать на маркетинговых исследованиях 14:50, Технологии и медиа Росавиация собрала тысячу вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа» 14:45, Бизнес В поставляющее оперативникам спецтехнику НПО пришли с обысками 14:45, Политика Риелторы назвали стоимость самых дорогих квартир в Москве 14:43, Недвижимость
Защитник Мединского усомнился в компетентности экспертов «Диссернета»
Общество, 17:04
0
Защитник Мединского усомнился в компетентности экспертов «Диссернета»

Эксперт «Дисстертнета», филолог Иван Бабицкий, который подал заявление на лишение министра культуры Владимира Мединского научной степени, сам не имеет научных работ. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов, который защищает интересы министра культуры Владимира Мединского, передает корреспондент РБК.

На пресс-конференции «Проблемы объективности освещения российской истории», которая состоялась 18 октября, ожидалось присутствие Владимира Мединского, однако министр не пришел.

​По словам Аверьянова, он «изучил список ученых», которые подали заявление на лишение Владимира Мединского научной степени.

«Двух историков, докторов исторических наук Константина Ерусалимского и Вячеслава Козлякова, я знаю, а вот Иван Федорович Бабицкий для меня остался загадкой. Дело в том, что я не смог найти хотя бы одну его работу не только в российских библиотеках, но и в западных. Ни одной его работы вообще нет в природе. Он про себя пишет, что он защитил диссертацию о поэтах IX—XVI века», — указал Аверьянов и добавил, что ему бы хотелось «посмотреть на его диплом».

По словам Аверьянова, за инициативой Бабицкого проверить диссертацию Мединсого «стоят другие люди», в частности — Андрей Заякин, «который рекомендует себя как член «Диссернета» и представляется как сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики». При этом Аверьянов подверг сомнению также  научный статус Заявкина. «Я залез в российский индекс научного цитирования. Последняя статья у него датирована 2013 годом. И у меня возникают сомнения, что младший сотрудник Заякин работает в этом заведении», — сказал он.

Владимир Мединский защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук в 2011 году. Тема научной работы министра — «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в апреле 2016 года два доктора исторических наук — Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также активист сообщества «Диссернет» филолог Иван Бабицкий. Бабицкий уточнял, что основная претензия к работе министра — не плагиат, а «абсурдность»

Решение по отзыву докторской степени выносит президиум ВАК. Перед тем как попасть на рассмотрение в эту инстанцию, соответствующее решение должно быть принято в диссертационном совете вуза, затем в экспертном совете ВАК. Белгородский государственный университет (БелГУ), куда президиум комиссии направил работу министра на проверку, отказался лишать главу Минкультуры степени доктора исторических наук.

В начале октября 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук.

В работе министра есть фактические ошибки, а отношение к источникам, которые он использовал при написании диссертации, избирательное и непрофессиональное, пришли к выводу эксперты. Сам Мединский называет критерием достоверности своего исследования «национальные интересы России».

Накануне пресс-конференции, ученые, которые значатся оппонентами научной работы Мединского, заявили «Новой газете», что не имеют отношения к диссертации главы ведомства. Отрицают то, что диссертация министра поступала на рассмотрение в ВАК и члены экспертного совета 2007–2013 годов Виктория Уколова, Вадим Рогинской и Юрий Пивоваров, который был в этот период его председателем. ​

В Минкультуры публикацию «Новой газеты» опровергли. В министерстве РБК представили копию автореферата Мединского, где указаны иные имена научных оппонентов министра — доктора исторических наук Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев.

По версии «Новой газеты», в автореферате в качестве оппонентов защиты выступали доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. В Минкультуре заявили, что «Новая газета» оперировала черновым вариантом диссертации министра.

Теги: Владимир Мединский , диссертация , научная работа
Главное
СК обвинил эксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности Общество
Материалы по теме
«Яблоко» попросило Генпрокуратуру проверить диссертацию Мединского Общество
Минкультуры назвало имена «настоящих оппонентов» Мединского Общество
Как у диссертации Мединского появились две команды оппонентов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку