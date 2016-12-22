Глава Минкомсвязи признал неэффективной блокировки в Интернете

Глава Минкомсвязи назвал блокировку незаконного контента в Интернете неэффективной. Об этом Николай Никифоров заявил, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«Интернет и цифровые технологии развиваются таким образом, что метод блокировок не позволит нам достичь желаемого результата, и на каждую блокировку всегда будет оперативно придумана технология, позволяющая ее обойти», — сказал министр, добавив, что «мы действуем по старинке».

«В случае блокировок наше население очень быстро учит матчасть, устанавливает различные программные продукты, которые, проще говоря, выполняя команду пользователя, получают запрещенную информацию с помощью сервера, расположенного в другой юрисдикции, где наш закон не действует», — добавил глава Минкомсвязи.

Сама система блокировок, которая активно развивается в РФ в последние годы, является «нежизнеспособной», подчеркнул чиновник.

Никофоров убежден, что более правильно было бы «не загонять всех в зашифрованные каналы, а внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту».

Ранее в начале октября глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство создало специальный департамент, который изучает и анализирует способы блокировки сайтов и интернет-сервисов, а также пути обхода этих блокировок. Сам закон о запрете анонимайзеров и VPN-технологий и сервисов, позволяющих получить доступ к заблокированным сайтам был подписан президентом в июле.