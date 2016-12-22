Минтранс подтвердил данные о потенциальном покупателе «ВИМ-Авиа»

Экс-управляющий директор инвестфонда TRG Aurora Борис Карлов может стать потенциальным покупателем авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова, сообщает ТАСС.

«Да, могу подтвердить эту информацию», — сказала Петрова. В начале октября источники РБК сообщили, что Карлов может стать претендентом на покупку «ВИМ-Авиа». Ранее бизнесмен пытался перезапустить авиакомпанию «Трансаэро» совместно с новым главой «ВИМ-Авиа» Александром Бурдиным.

«ВИМ-Авиа» 26 сентября сообщила о прекращении полетов. Через два дня правоохранительные органы задержали гендиректора авиакомпании Александра Кочнева и главого бухгалтера Екатерину Пантелееву по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они получили 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже стало известно о неспособности авиакомпании выполнять обязательства перед клиентами. В Следственном комитете России (СКР) также подтвердили, что владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали за границу.

Позднее СКР завел уголовное дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа» (ст.196 УК РФ). По версии следствия, в 2016-2017 года авиакомпания заключала «явно невыгодные сделки», а руководство авиаперевозчика выводило активы из России «в пользу аффилированных организаций». В СКР уточнили, что «ВИМ-Авиа» была вынуждена брать «многомиллиардные кредиты» чтобы раздать долги контрагентам.

По данным источника газеты «Коммерсантъ», ущерб от неправомерных действий руководства авиакомпании составляет 4,7 млрд руб. Чистая прибыль «ВИМ-Авиа» в 2016 году оценивается в 89 млн руб., учитывая выручку в 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб.