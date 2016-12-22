В Москве эвакуировали Ярославский вокзал

Ярославский вокзал в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили РБК в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

«Его сейчас проверяют кинологи с собаками. Там нет закрытия движения. Движение согласно расписанию. Высадка и посадка пассажиров осуществляется через боковые входы и выходы без захода на территорию вокзала», — пояснили в пресс-службе.

По данным источника ТАСС, с вокзала были эвакуированы 400 пассажиров и 50 сотрудников.

По городам России с 10 сентября прокатилась волна анонимных звонков о минировании разных зданий. Людей эвакуировали из торговых центров, вокзалов, аэропортов, административных зданий и кинотеатров. Все сообщения о минировании оказались ложными. По данному факту ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).





Глава ФСБ Александр Бортников в начале октября заявил, что ведомство обнаружило четырех россиян, которые распространяли ложные сообщения о минировании. Бортников не уточнил их фамилии, однако добавил, что в настоящий момент они находятся за границей.