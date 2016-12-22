Си Цзиньпин открыл XIX съезд Компартии Китая

В столице Китая Пекине начал работу XIX съезд Коммунистической партии, заседание открыл лидер Китая Си Цзиньпин. Об этом сообщает агентство Reuters.

Свою речь председатель КНР начал с успехов деятельности партии, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. «Борьба с коррупцией сформировала подавляющую позицию», — заявил Цзиньпин. Он отметил, что среди задач партии — укрепление всех наций китайского народа, а также построение общества «средней зажиточности».

Цзиньпин подчеркнул, что страна вступает в новую «эру социализма», «по- прежнему располагая» важной стратегической возможностью для своего развития. «Наши перспективы очень светлые, однако и вызовы серьезны», — сказал председатель.

В съезде партии принимают участие свыше 2000 делегатов, политическое мероприятие продлится до 24 октября. Ожидается, что во время форума обновится кадровый состав высших партийных органов — постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК. Кроме того, в ходе съезда делегаты обсудят общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае.