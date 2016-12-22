В РПЦ ответили на предложение депутата уравнять венчание с браком

Инициатива депутата партии ЛДПР Владимира Сысоева юридически уравнять венчание и регистрацию брака в ЗАГСе стало «неожиданностью» для представителей Московского патриархата. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Данное предложение с Русской православной церковью не обсуждалось», — отметил Кипшидзе. Он добавил, что практика регистрации браков церковью была актуальна во времена Российской империи, а при светском государстве для рассмотрения подобной инициативы понадобится «изменение всего комплекса законодательства».

Депутат ЛДПР выступил с идеей приравнять венчание к браку 17 октября. По его словам, таким образом в стране можно будет вернуть «традиционный брак». «При дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в ЗАГСе», — пояснил Сысоев.

​Это уже не первое подобное предложение от фракции ЛПДР. В январе приравнять венчание к браку предложил депутат Александр Шерин.



