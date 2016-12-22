Дуров выбрал юристов «Агоры» для защиты Telegram в деле против ФСБ

Правозащитная организация «Агора» будет представлять интересы основателя мессенджера ​Telegram Павла Дурова в суде в деле против ФСБ. Об этом Дуров сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дуров заявил, что получил около 200 предложений от юристов, среди которых «немало известных команд с большим опытом», однако он решил принять предложение главы «Агоры» Павла Чикова. «Приятно, что многие готовы защищать Telegram и право на тайну переписки безвозмездно, по идейным соображениям», — отметил Дуров.

Основатель Telegram выразил уверенность, что команда Чикова сможет успешно представлять Telegram в российских судах, «защищая право россиян на тайну личной переписки».

16 октября Дуров на своей странице во «ВКонтакте» попросил юристов, которые хотели бы отстаивать интересы Telegram в этом деле, связаться с компанией Telegram Messenger LLP. «В течение пары дней выберем команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах», — пояснил он.

Павел Чиков подтвердил РБК, что согласен вступить в дело. «Наши главные действия связаны с административным делом и вчерашним постановлением суда Мещанского района. Основная сложность в том, что закон разрешает обжаловать в течение десяти дней, но к ответственности привлечена британская компания Telegram. Учитывая это, нужно успеть подготовиться к апелляционному обжалованию решению суда, выработать позицию, подготовить необходимые документы. Это будет командная работа наших адвокатов, поэтому конкретные фамилии называть не буду», — рассказал Чиков.

Международная правозащитная группа «Агора» — команда из 30 юристов, которые с начала 2000 годов защищают права человека в России. По словам Дурова, они имеют опыт в делах против ФСБ и ежегодно публикуют доклады о свободе интернета в России и слежке за пользователями Сети, «Россия под наблюдением 2017: как власти выстраивают систему тотального контроля над гражданами» (.pdf) и «Россия. Свобода интернета 2016: на военном положении» (.pdf).

16 октября Мещанский суд Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации. Она не предоставила ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Компанию оштрафовали на 800 тыс. руб., ее представители не явились на рассмотрение дела.

После этого Дуров заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram «не реализуемы технически» и нарушают конституционное право россиян на тайну переписки.

Летом Telegram предоставил Роскомнадзору данные для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Однако Дуров сказал, что разработчики не будут выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.