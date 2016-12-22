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Дуров выбрал юристов «Агоры» для защиты Telegram в деле против ФСБ
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Дуров выбрал юристов «Агоры» для защиты Telegram в деле против ФСБ
Блокировка Telegram, 19:38
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Дуров выбрал юристов «Агоры» для защиты Telegram в деле против ФСБ

Правозащитная организация «Агора» будет представлять интересы основателя мессенджера ​Telegram Павла Дурова в суде в деле против ФСБ. Об этом Дуров сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дуров заявил, что получил около 200 предложений от юристов, среди которых «немало известных команд с большим опытом», однако он решил принять предложение главы «Агоры» Павла Чикова. «Приятно, что многие готовы защищать Telegram и право на тайну переписки безвозмездно, по идейным соображениям», — отметил Дуров.

Основатель Telegram выразил уверенность, что команда Чикова сможет успешно представлять Telegram в российских судах, «защищая право россиян на тайну личной переписки».

16 октября Дуров на своей странице во «ВКонтакте» попросил юристов, которые хотели бы отстаивать интересы Telegram в этом деле, связаться с компанией Telegram Messenger LLP. «В течение пары дней выберем команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах», — пояснил он.

Павел Чиков подтвердил РБК, что согласен вступить в дело. «Наши главные действия связаны с административным делом и вчерашним постановлением суда Мещанского района. Основная сложность в том, что закон разрешает обжаловать в течение десяти дней, но к ответственности привлечена британская компания Telegram. Учитывая это, нужно успеть подготовиться к апелляционному обжалованию решению суда, выработать позицию, подготовить необходимые документы. Это будет командная работа наших адвокатов, поэтому конкретные фамилии называть не буду», — рассказал Чиков.

Международная правозащитная группа «Агора» — команда из 30 юристов, которые с начала 2000 годов защищают права человека в России. По словам Дурова, они имеют опыт в делах против ФСБ и ежегодно публикуют доклады о свободе интернета в России и слежке за пользователями Сети, «Россия под наблюдением 2017: как власти выстраивают систему тотального контроля над гражданами» (.pdf) и «Россия. Свобода интернета 2016: на военном положении» (.pdf).

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16 октября Мещанский суд Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации. Она не предоставила ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Компанию оштрафовали на 800 тыс. руб., ее представители не явились на рассмотрение дела.

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После этого Дуров заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram «не реализуемы технически» и нарушают конституционное право россиян на тайну переписки.

Летом Telegram предоставил Роскомнадзору данные для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Однако Дуров сказал, что разработчики не будут выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

Теги: ФСБ , Павел Дуров , Telegram , «Агора»
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