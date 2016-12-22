СМИ сообщили об обнаружении в Домодедово экстремистской книги и ножей
Общество, 14:40
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СМИ сообщили об обнаружении в Домодедово экстремистской книги и ножей
В служебном помещении аэропорта Домодедово нашли ножи и книгу, признанную в России экстремистской. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, предметы были обнаружены в помещении, которое занимает служба, занимающаяся уборкой самолетов авиакомпаний S7 и «Глобус» («дочка» S7).
Во время осмотра в комнате находились пять граждан Таджикистана и Узбекистана, которые оставались на территории России нелегально. Против мигрантов возбудили административные дела.
Полиция выясняет, кому принадлежат ножи и экстремистская литература.
РБК направил запрос в отдел информации и общественных связей управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.