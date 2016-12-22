Дутерте заявил об освобождении города Марави от террористов

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил об освобождении Марави от исламистов, которые захватили этот город на юге страны пять месяцев назад, сообщает региональное издание Юго-Восточной Азии The Straits Times.

«Дамы и господа, я провозглашаю город Марави свободным от террористического влияния. С этого начинается восстановление», — заявил президент. Он посетил город в седьмой раз с начала столкновений.

Власти выбивали исламистов из города с 23 мая, когда была предпринята попытка захватить Иснилона Хапилона, присягнувшего на верность запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». О ликвидации лидера боевиков филиппинские военные отчитались накануне, 16 октября.

По данным издания, за время конфликта в Марави погибли более тысячи человек, среди них гражданские, правительственные войска и боевики. Более 400 тыс. человек были вынуждены бежать из города.

Представитель военных генерал-майор Реституто Падилла заявил, что оставшимися в регионе боевиками, предположительно, командует Махмуд Ахмат, власти ведут охоту на него. Но, по словам военного, Махмуд не представляет такой же большой угрозы, что и Хапилон.

В начале июня в Минобороны Филиппин заявили, что среди боевиков в Марави был выходец из Чечни, он был ликвидирован в результате авиаудара.