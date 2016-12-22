ФАС предлагает перестать считать «Газпром» монополистом в добыче газа

Федеральная антимонопольная служба намерена изменить определение естественных монополий, выведя из-под него подразделения крупных компаний. По мнению главы ФАС Игоря Артемьева, это приведет к увеличению конкуренции на рынке и повышению инвестиционной привлекательности компаний. Об этом он сообщил в ходе конференции о тарифном регулировании в Ялте.

«Мы хотим изменить базовое определение естественной монополии. Мы больше не хотим, чтобы признавались естественными монополиями те компании, которые осуществляют определенный вид деятельности. Мы очень хорошо понимаем, что многие порты, аэропорты не являются в определенном смысле естественными монополиями, а, как сумасшедшие, конкурируют друг с другом. И во многих условиях закон о естественных монополиях сдерживает этот переход из естественно-монопольного в конкурентное состояние целых отраслей. Это приводит к засилью государственной экономики», — цитирует Артемьева ТАСС.

По его словам, антимонопольное ведомство хочет создать определение многосетевой монополии. «Для электроэнергетики это будут сети, но не генерация, для «Газпрома» — труба, но не добыча. И так будет во всем. Должна происходить либерализация соответствующих отраслей с постепенным переходным периодом сокращения, ограничения или полного отказа от тарифного регулирования в тех системах, где уже существует конкуренция», — отметил глава ведомства.

Глава ФАС полагает, что пересмотр количества и качества монополий позволит не допустить стремительного роста цен в случае тарифного регулирования в той или иной отрасли. Кроме того, изменение правил сулит «сумасшедшую инвестиционную привлекательность в этих секторах». Кроме того он добавил, что до 1 декабря текущего года все отраслевые ведомства должны подготовить «дорожные карты развития конкуренции. Соответственно, по каждому ведомству должны быть представлены меры по демонополизации этих сфер и развитию конкуренции.

Ранее Артемьев говорил, что ФАС России выступает за постепенное снятие с морских портов статуса естественных монополий. А вице-премьер по ТЭК Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и ФАС провести анализ конкурентной среды в российских портах в 2015-2017 годах, на основе которого необходимо подготовить предложения по отмене госрегулирования в морских портах, в том числе путем отмены тарифного регулирования.