«Аэроэкспресс» назвал дату запуска двухэтажного поезда в аэропорт Внуково

Компания «Аэроэкспресс», которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, назвала дату первого рейса двухэтажного поезда.

Первый двухэтажный «Аэроэкспресс» отправится с Киевского вокзала в аэропорт Внуково 27 октября 2017 года в 14:00, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. В аэропорт Домодедово двухэтажные поезда будут запущены до конца текущего года.

«Запуск двухэтажных поездов — это еще один этап развития компании «Аэроэкспресс» в преддверии старта чемпионата мира по футболу-2018», — отметили в компании.

«Аэроэкспресс» в феврале 2014 года заключил контракт со Stadler Rail Group на поставку 25 двухэтажных поездов (118 вагонов) на сумму €380 млн. Позднее, в 2016 году, количество вагонов сократили до 62 (11 поездов), а их стоимость оценивалась в €183,9 млн. Поезда планировали ввести в эксплуатацию до конца 2016 года. В декабре 2016 года «Аэроэкспресс» в связи с затягиванием сроков сертификации перенес запуск двухэтажных аэроэкспрессов на 2017 год.

В августе 2017 года поезда Stadler Rail Group прошли сертификацию в России.

«Аэроэкспресс» перевозит пассажиров между столицей и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. Структуре «ТрансГрупп» — ООО «Дельта-транс-инвест» — принадлежит 45,84% «Аэроэкспресса», РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5 и 17,5% соответственно, гендиректору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко — 4,16%.