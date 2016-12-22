Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,67 57,20 EUR Нал. 67,88 67,30 USD Бирж. 57,36 +0,04 EUR Бирж. 67,44 -0,16 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5681,00 -64,02 ММВБ 2099,09 -0,35% РТС 1152,95 -0,46% Brent 58,15 +0,40% DJIA 22956,96 +0,37% Nasdaq 6624,01 +0,28% FTSE 7524,75 -0,03%
В Самаре эвакуировали девять гостиниц из-за угрозы взрыва
Лента новостей
Россияне заявили о равных обязанностях родителей по воспитанию детей 12:14, Общество Немецкие ученые заявили об обнаружении Янтарной комнаты под Дрезденом 12:10, Общество Alibaba зафиксировала резкое падение у россиян интереса к сексу 11:47, Общество В Самаре эвакуировали девять гостиниц из-за угрозы взрыва 11:46, Общество ЕСПЧ присудил братьям Навальным более €70 тыс. по делу «Ив Роше» 11:37, Общество Курченко купил у АФК «Система» сеть газовых заправок 11:33, Бизнес В Госдуму внесли законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт 11:26, Финансы В ЛНР заявили об опасениях за судьбу памятника героям Донбасса 11:17, Общество Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность 11:03, Политика В Питере плыть: как пересадить туристов на байдарки 11:01, Свое дело Российские хоккеисты признаны главными звездами дня в НХЛ 10:51, Спорт В Красноярске школьник умер во время урока физкультуры 10:46, Общество Страховщики предложили Центробанку план отказа от регулирования ОСАГО 10:44, Финансы Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 10:40, РБК и Phillips СМИ сообщили об отсутствии четких планов у США в Сирии после взятия Ракки 10:27, Политика В Киеве перекрыли центр города перед митингом Саакашвили 10:07, Политика «Фабрика троллей» потратила на работу в США около $2,3 млн 10:04, Технологии и медиа Конкуренты «Роснефти» пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию 10:00, Бизнес Правительство выделило Севастополю 500 млн руб. на социальные объекты 09:51, Общество АФК «Система» пообещала пожаловаться на арест активов в Верховный суд 09:27, Бизнес Северная Корея заявила об угрозе ядерной войны «в любой момент» 09:09, Политика 7 главных фактов из расследования РБК о работе «фабрики троллей» в США 09:02, Технологии и медиа Владельца производившего пайки для Минобороны комбината арестовали 09:00, Политика Американец убил жену ради женитьбы на россиянке 08:56, Общество Олег Газманов попал в ДТП по пути на гастроли в Пермь 08:42, Общество Поклонская заявила о проверке финансирования «Матильды» в Фонде кино 08:09, Общество
В Самаре эвакуировали девять гостиниц из-за угрозы взрыва
Общество, 11:46
0
В Самаре эвакуировали девять гостиниц из-за угрозы взрыва

В Самаре из-за звонков об угрозе «минирования» эвакуировали персонал и постояльцев девяти гостиниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника, анонимный звонок с сообщением о минировании поступил в 1:45 (0:45 мск). «Было эвакуировано более 170 человек. Информация оказалась ложной, ничего подозрительного не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Как сообщает местное издание Sаmаrаtoday.ru, эвакуация прошла в гостиницах «Волна», «На Дворянской», «Успех», «Веструм», «Граф Орлов», «Россия», «Бристоль», «Ренессанс» и в отеле «Городок». По информации портала Samru, часть отелей проигнорировали сообщение об эвакуации и не стали выводить постояльцев из зданий.

Серия ложных звонков в экстренные службы о минировании сотен торговых, общественных и государственных зданий, а также объектов инфраструктуры продолжается в разных городах России с 10 сентября. Только за сентябрь телефонные террористы нанесли ущерб, превышающий 300 млн руб. По факту волны сообщений о минировании ФСБ еще 13 сентября возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Как заявил 5 октября директор ФСБ Александр Бортников, организаторами сообщений о минировании являются четверо граждан России, находящиеся за рубежом, а их пособники действуют на российской территории.

Теги: Самара , эвакуация , гостиница
Главное
Курченко купил у АФК «Система» сеть газовых заправок Бизнес
Материалы по теме
В Москве эвакуировали торговый центр «Золотой Вавилон» Общество
В Москве эвакуировали три гостиницы и три ТЦ Общество
В Москве эвакуировали Центральный дом художника Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку