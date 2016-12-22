В Самаре эвакуировали девять гостиниц из-за угрозы взрыва

В Самаре из-за звонков об угрозе «минирования» эвакуировали персонал и постояльцев девяти гостиниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника, анонимный звонок с сообщением о минировании поступил в 1:45 (0:45 мск). «Было эвакуировано более 170 человек. Информация оказалась ложной, ничего подозрительного не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает местное издание Sаmаrаtoday.ru, эвакуация прошла в гостиницах «Волна», «На Дворянской», «Успех», «Веструм», «Граф Орлов», «Россия», «Бристоль», «Ренессанс» и в отеле «Городок». По информации портала Samru, часть отелей проигнорировали сообщение об эвакуации и не стали выводить постояльцев из зданий.

Серия ложных звонков в экстренные службы о минировании сотен торговых, общественных и государственных зданий, а также объектов инфраструктуры продолжается в разных городах России с 10 сентября. Только за сентябрь телефонные террористы нанесли ущерб, превышающий 300 млн руб. По факту волны сообщений о минировании ФСБ еще 13 сентября возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).





Как заявил 5 октября директор ФСБ Александр Бортников, организаторами сообщений о минировании являются четверо граждан России, находящиеся за рубежом, а их пособники действуют на российской территории.