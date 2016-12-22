Суд забрал паспорт у главы полиции Каталонии

Суд отказался поместить в тюрьму главу каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо, фигуранта дела о подстрекательстве к мятежу, но назначил ему ограничительные меры. Траперо должен каждые 15 дней отмечаться в суде, у него изъяли паспорт, ему запрещено покидать территорию Испании. В случае нарушений этих требований суд может пересмотреть свое решение в сторону ужесточения, пишет El Pais.

Судья постановил, что Траперо может быть связан с планом отделить Каталонию от Испании, однако сторона обвинения пока не предоставила достаточных доказательств этому, говорится в сообщении. Обвинение настаивает, что Траперо отдал приказ не закрывать избирательные участки в день голосования по референдуму о независимости региона.

Ранее суд постановил принять аналогичные меры в отношении лейтенанта каталонской полиции Тересы Лаплана, прокурор требовал посадить ее в тюрьму под залог в €40 тыс.

Референдум в Каталонии прошел 1 октября, по его итогам 90,2% пришедших на участки высказались за независимость региона от Испании. Национальная полиция пыталась препятствовать голосованию, в регионе произошли стычки между правоохранительными органами и пришедшими проголосовать.

Каталонские власти подписали 10 октября декларацию о независимости, но глава региона Карлес Пучдемон заявил, что решил отложить провозглашение независимости на несколько недель.