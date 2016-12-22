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Стало известно место похорон актера Марьянова
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Стало известно место похорон актера Марьянова
Общество, 20:58
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Стало известно место похорон актера Марьянова

Представитель скончавшегося актера Дмитрия Марьянова Алевтина Кунгурова рассказала РБК, что артиста похоронят на Химкинском кладбище в Москве. Об этом она рассказала РБК.

«Панихида состоится 18 октября в Доме кино с 11:00 до 13:00, затем похороны будут на Химкинском кладбище», — сообщила Кунгурова.

Ранее она утверждала, что прощание с Марьяновым пройдет 18 октября, не уточнив времени и места.

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в возрасте 47 лет. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Следственный комитет России (СКР) начал проверку действий медиков после смерти актера. Он умер, не дождавшись скорой помощи. СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

В пресс-службе подмосковного Минздрава сообщили ТАСС, что вызвавшие медиков друзья Марьянова сами отменили вызов. «По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03 мск. В 19:07 мск звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно», — заявили в ведомстве.

Дмитрий Марьянов стал известен в 1986 году после того, как сыграл главную роль в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Выше радуги». Марьянов также снимался в таких фильмах, как «Дорогая Елена Сергеевна», «Какая чудная игра», «День радио», сериалах «Графиня де Монсоро», «Гибель империи», «Сатисфакция».
Теги: смерть , актер , Дмитрий Марьянов
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