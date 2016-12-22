СМИ опубликовали видеозапись убийства мужчины в центре Москвы

Газета «Известия» опубликовала видеозапись убийства мужчины в центре Москвы. По данным газеты, погибший был бизнесменом.

Запись длится почти 20 секунд. На кадрах можно увидеть, как к стоящему на парковке мужчине подходит неизвестный в капюшоне и делает несколько выстрелов в упор.

Видео: «Известия»

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства мужчины возле жилых домов на улице Новослободской. Сообщалось, что мужчину убили 16 октября. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

5 октября в Москве, на улице Мясницкая​, неизвестные застрелили бизнесмена Арсена Папазяна. Погибший занимался строительным и дорожным бизнесом. Следователи рассматривают версию заказного убийства, рассказали источники в ГУ МВД.

