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Саакашвили сообщил о возможных попытках властей Украины устранить его
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Саакашвили сообщил о возможных попытках властей Украины устранить его
Украинский кризис, 21:34
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Саакашвили сообщил о возможных попытках властей Украины устранить его

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на антикоррупционном митинге в Харькове заявил, что украинские власти могут устранить его. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я точно знаю, что они [власти Украины] попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать, даже убить, это не проблема. Я этого не боюсь», — заявил Саакашвили. По данным агентства, в митинге принимали участие 700–800 человек.

Давайте покажем 17 октября всем этим барыгам, что Украина не устала, что интеллект в Украине есть, что люди, которые умеют сражаться, в Украине есть, что воля к победе в Украине есть и Украина победит и их, и внешнего врага», — обратился Саакашвили к своим сторонникам на митинге. Акция в поддержку политической реформы пройдет 17 октября перед Верховной радой.

После завершения митинга  Саакашвили направился к своему автомобилю. В это время неизвестный распылил в толпе газ из перцового баллончика. Во время митинга также происходили столкновения между сторонниками и противниками экс-главы Одесской области.

В ходе акции дважды отказывала звукоусиливающая аппаратура, от нее шел дым. Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко обвинил украинские власти в поломке оборудования. «То, что пропал звук, — прямое противодействие властей. Мы проверили кабель — целый, техника работает», — заявил Лещенко.

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В начале октября Саакашвили на митинге в Одессе заявил, что «мечтает поменять власть в Киеве». «Мне не нужна ни одна должность на Украине, но я мечтаю только об одном: я хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу и потом вернуться в Одессу​ и поменять Одессу вместе с вами», — заявил он.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле указом президента Петра Порошенко. В сентябре Саакашвили и его сторонники прорвали оцепление пограничников на контрольно-пропускном пункте Шегини на границе Польши и Украины. За нелегальное пересечение границы суд в Львовской области в конце сентября оштрафовал Саакашвили на 3400 грн (около 7,5 тыс руб.).

Теги: Украина , Михаил Саакашвили , «Рух новых сил»
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