МИД Ирана опроверг закрытие границы с Курдистантом

Министерство иностранных дел Ирана опровергло закрытие границы с Иракским Курдистаном, передает Reuters со ссылкой на ISNA.



«Как мы и говорили ранее, мы закрыли наше воздушное пространство с курдским регионом по просьбе иракского правительства. И, насколько я знаю, ничего больше не происходило в этом регионе», — сказал представитель иранского МИДа.

В свою очередь новостной портал Shafaq News со ссылкой на курдскую торгово-промышленная палату города Сулеймания сообщает, что иранская граница закрыта. По словам собеседника агентства, представители курдских властей находятся в контакте с Тегераном.



О закрытии границы сообщал в воскресенье, 15 октября, арабский телеканал «Аль-Маядин». Почему именно была закрыта граница, он не уточнил. По данным Tasnim news, Иран принял решение закрыть границу после проведения референдума о независимости курдов.



Как рассказал источник Reutets, в Курдистан прибыл с визитом иранский генерал-майор и командующий спецподразделением «Эль-Кудс» Касем Сулеймани, который хотел провести переговоры по вопросу урегулирования конфликта между курдами и иракскими властями.

Референдум о независимости в Иракском Курдистане прошел в конце сентября. По его результатам курды выступили за отделение от Ирака. Ирак, Иран и Турция не признали итогов плебисцита и пригрозили санкциями. Кроме того, иракские власти приняли решение прекратить авиасообщение с курдской столицей​ Эрбилем.