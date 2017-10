Во Франции заявили о намерении лишить Вайнштейна ордена Почетного легиона

Власти Франции запустили процедуру лишения американского продюсера Харви Вайнштейна ордена Почетного легиона из-за секс-скандала, заявили в пресс-службе французского президента. Об этом сообщает Reuters.

«В администрации президента [Франции] заключили, что его поведение противоречит чести», — заявили в пресс-службе Елисейского дворца.

Президент Франции Николя Саркози наградил Харви Вайнштейна орденом Почетного легиона в марте 2012 года.

Ранее сообщалось, что 14 октября Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии. Большинство совета Академии проголосовали за это решение.

Газета The New York Times 5 октября опубликовала расследование, в котором выяснила, что за последние 30 лет Вайнштейн позволял себе домогательства к актрисам и работницам студии. Через три дня после публикации Вайнштейн был отстранен от дел в кинокомпании The Weinstein Company, а затем, 10 октября в компании заявили о намерении поменять название.

Вайнштейн принес извинения за свое поведение. Тем не менее, расследование случаев его домогательств к актрисам продолжается в США и Великобритании.

Харви и Роберт Вайнштейны основали The Weinstein Company в 1970-е гг. За время работы Харви Вайнштейн спродюссировал такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Убить Билла», «Властелин колец» и другие.