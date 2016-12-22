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СМИ узнали о полном освобождении «столицы» ИГ от террористов
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СМИ узнали о полном освобождении «столицы» ИГ от террористов
Война в Сирии, 02:44
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СМИ узнали о полном освобождении «столицы» ИГ от террористов

Сирийский город Ракка был полностью освобожден от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник. 

По данным собеседника телеканала, оставшиеся в городе террористы сдались бойцам оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС). Ракка считалась «столицей» ИГ с июня 2014 года после ее захвата боевиками. В июне 2017 года отряды СДС начали штурм Ракки. 

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Антитеррористическая коалиция во главе с США также наносила авиаудары по позициям террористов в Ракке. В начале мая Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился начать поставки вооружения для сил СДС, чтобы помочь им закончить штурм Ракки. 

В конце сентября стало известно, что СДС зачистил более 90% города от боевиков ИГ. 

Теги: Сирия , «Исламское государство» , Ракка
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