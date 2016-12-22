СМИ узнали о полном освобождении «столицы» ИГ от террористов

Сирийский город Ракка был полностью освобожден от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, оставшиеся в городе террористы сдались бойцам оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС). Ракка считалась «столицей» ИГ с июня 2014 года после ее захвата боевиками. В июне 2017 года отряды СДС начали штурм Ракки.

Антитеррористическая коалиция во главе с США также наносила авиаудары по позициям террористов в Ракке. В начале мая Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился начать поставки вооружения для сил СДС, чтобы помочь им закончить штурм Ракки.

В конце сентября стало известно, что СДС зачистил более 90% города от боевиков ИГ.