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ЦБ утвердил план участия в санации Бинбанка
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ЦБ утвердил план участия в санации Бинбанка
Санация «Открытия» и Бинбанка, 19:08
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ЦБ утвердил план участия в санации Бинбанка

Центробанк утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

План предусматривает докапитализацию банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Это, заявили в регуляторе, должно повысить его финансовую устойчивость и поспособствовать дальнейшему развитию банка.

ЦБ объявил о санации Бинбанка, входившего в топ-12 банков России по размеру активов, 21 сентября. Банк проходит процедуру финансового оздоровления через новый подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По новым правилам санации, регулятор становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей их частному инвестору.

В конце августа «ФК «Открытие» стала первой кредитной организацией, которую Банк России начал санировать по новым правилам — с использованием механизма Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Размер отрицательного баланса «ФК Открытие» на начало октября составил 188,9 млрд руб.

Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что к оздоровлению «ФК Открытие» ЦБ внепланово привлек Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По его словам, средства, которые пошли на санацию, скорее всего, не удастся вернуть при продаже финансовых организаций. Он добавил, что на докапитализацию санированных «ФК Открытие» и Бинбанка в общей сложности потребуется 800-820 млрд руб. На поддержку ликвидности «Открытия» регулятор направил рекорднную сумму — свыше 1 трлн руб.

Бинбанк является основным активом одноименной банковской группы и входил в группу «Сафмар» (ранее — группа БИН, основана в 1992 году), которая принадлежит семье Гуцериевых, занимающих первое место в рейтинге Forbes богатейших семей России 2017 года.

Теги: банкротство , Бинбанк , Центробанк России
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