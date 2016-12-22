В Москве заявили об освобождении 142 населенных пунктов в Сирии за месяц

Сирийская правительственная армия за прошедший месяц освободила от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 142 населенных пункта в Сирии. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.
Территория, которую контролировали террористы, сократилась на 5,8 тыс. кв. км, отметили в ведомстве. Согласно сообщению, в конце сентября главари ИГ предприняли попытку контрнаступления «вглубь территории Сирии» с участием около 3 тыс. боевиков. Часть из них пришли с территории Ирака.
«В результате решительных действий правительственных войск при поддержке ВКС России террористам не удалось добиться своих целей», — говорится в сообщении. В Минобороны заявили, что контрнаступление ИГ было сорвано, а основные силы боевиков — уничтожены. Кроме того, правительственные сирийские войска во главе с генералом Хасаном Сухелом при поддержке российской авиации освободили правобережье реки Евфрат и установили контроль над территорией площадью более 4 тыс. кв км.
В ведомстве добавили, что за последнюю неделю российские самолеты выполнили 383 боевых полета в районе Дейр-эз-Зора и поразили около 1 тыс. целей боевиков ИГ. Кроме того, было уничтожено 2400 боевиков запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра», которые предприняли попытку наступления на сирийскую армию из зоны деэскалации в Идлибе.
Ранее в пятницу Минобороны заявило об освобождении от террористов «Исламского государства» 92% территории Сирии. За последнюю неделю было совершено 517 боевых вылетов и уничтожено свыше 1260 объектов боевиков.
Сирийская оппозиция обвиняет Россию в ударах по мирным жителям. В частности, 5 октября агентство Reuters сообщило со ссылкой на активистов оппозиции о том, что российская авиация, предположительно, нанесла удары по лодкам с беженцами, пытавшимся пересечь Евфрат. По данным оппозиции, погибли не менее 60 человек.