Опубликовано видео прохода первых сухогрузов под арками Крымского моста

Информационный центр «Крымский мост» разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеозапись прохода первых судов под арками моста через Керченский пролив.​





Видео: Информационный центр «Крымский мост»

По данным инфоцентра, морская операция по установке автодорожной арки моста завершена на 18 часов раньше, чем планировалось. Судоходство, которое было приостановлено в Керчь-Еникальском канале 9 октября, открыли досрочно.

Пресс-служба «Крымского моста» опубликовала видео установки автодорожной арки моста. «54 часа морской операции за минуту», — уточняется в сообщении.

Транспортировка арки, которая весит более 5,5 тыс. т, началась 11 октября. На плавучих опорах ее с помощью буксиров доставили к месту установки. Монтаж начался на следующий день. Арку подняли на опоры моста с помощью домкратов грузоподъемностью по 650 т. Согласно проекту, высота арки — 35 м от поверхности.