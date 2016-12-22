Опубликовано видео прохода первых сухогрузов под арками Крымского моста

Информационный центр «Крымский мост» разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеозапись прохода первых судов под арками моста через Керченский пролив.
По данным инфоцентра, морская операция по установке автодорожной арки моста завершена на 18 часов раньше, чем планировалось. Судоходство, которое было приостановлено в Керчь-Еникальском канале 9 октября, открыли досрочно.
Пресс-служба «Крымского моста» опубликовала видео установки автодорожной арки моста. «54 часа морской операции за минуту», — уточняется в сообщении.
Транспортировка арки, которая весит более 5,5 тыс. т, началась 11 октября. На плавучих опорах ее с помощью буксиров доставили к месту установки. Монтаж начался на следующий день. Арку подняли на опоры моста с помощью домкратов грузоподъемностью по 650 т. Согласно проекту, высота арки — 35 м от поверхности.