Керченский пролив досрочно открыли для судов после установки арки моста

Строители моста в Крым завершили установку автодорожной арки быстрее, чем это планировалось. В связи с этим судоходство по Керченскому проливу было открыто досрочно, говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», поступившем в РБК.

Отмечается, что Керчь-Еникальский канал был открыт для судов на 18 часов раньше, чем рассчитывали строители.

Как ожидалось, операция по установке арки займет 72 час, поэтому запрет на проход судов был установлен до 14 октября. «Мы учли опыт первой морской операции — по установке железнодорожной арки — и сплав автодорожной арки провели гораздо быстрее: вместо отведенных 72 часов уложились в 54 часа. То есть чуть более 2 суток», — пояснил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Как отмечается в сообщении инфоцентра, сейчас основные конструкции моста готовы на 90%. До конца 2017 года планируется покрыть пролетами все опоры от берега Тамани до фарватера. Единое полотно моста будет завершено в первом квартале 2018 года.

Судоходство через Керченский пролив было ограничено в связи с установкой автодорожной арки моста в Крым. Транспортировка арки весом порядка 5,5 тыс. т началась 11 октября. На плавучих опорах ее с помощью буксиров подвели к месту установки. 12 октября, начался ее монтаж. Подъем арки на опоры моста производился с помощью домкратов грузоподъемностью по 650 т. Проектная высота арки составляет 35 м от поверхности воды.

До этого, в конце августа строители установили железнодорожную арку моста. После ее установки в Керчь-Еникальском канале открылся проход для судов. Его ширина составляет 185 м, а высота — 35 м.