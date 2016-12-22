За сохранение нейтралитета в ситуации с Каталонией выступили 68% россиян

Большинство россиян (68%) считают, что Россия должна сохранять нейтралитет в ситуации с попыткой отделения Каталонии от Испании. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Поддержать сторонников независимости Каталонии предлагают 14%, поддержать власти Испании, которые не признают итоги референдума, предложили 5% респондентов.

Больше половины респондентов (58%) затруднились ответить, чем закончился референдум. О том, что победили сторонники независимости, заявили 36%, еще 6% приписали победу сторонникам сохранения Каталонии в составе Испании.

По мнению 44% опрошенных, каталонский референдум имеет значение для России, еще 40% считают, что это событие не важно. ​

Более половины респондентов (52%) не знают мотивов сторонников независимости. По мнению 13% опрошенных, мотивом для отделенияявляется недовольство налоговой политикой властей, такое же количество заявило, что Каталония хочет стать независимым государством. По мнению 8% опрошенных, жителей региона не устраивает политика властей Испании, а 7% заявили, что люди стремятся повысить свой уровень жизни.

В ходе опроса некоторые россияне (29%) в первый раз услышали о Каталонии. О том, что Каталония — это часть Испании, которая хочет отделиться, знают18%.

Опрос ВЦИОМа проводился 9-10 октября. В нем приняли участие 1200 человек. Вероятность погрешности не превышает 3,5%.

Испанский регион Каталония 1 октября провел референдум о независимости. По его итогам 90% участвовавших в плебисците проголосовали за отделение провинции от Испании. Мадрид отказывается признавать итоги референдума.

Однако правительство Каталонии 10 октября подписало декларацию о независимости. Глава правительства региона Карлес Пучдемон заявил, что будет вести переговоры с Мадридом и призвал отложить провозглашение независимости «на несколько недель». Правительство Испании попросило огласить это решение до 16 октября.