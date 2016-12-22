Совладелец «ВИМ-Авиа» заложила 5% авиакомпании банку «Зенит»

Владельцы «ВИМ-Авиа» заложили 5% авиакомпании банку «Зенит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Эту информацию также подтвердили РБК в самой авиакомпании.

По данным собеседника ТАСС, банку была заложена часть пакета акций основного владельца компании Светланы Мурсекаевой.

Как сообщил РБК представитель «ВИМ-Авиа», 5% авиакомпании было заложено банку «Зенит» еще в 2016 году.

Банк «Зенит» является ведущим кредитором «ВИМ-Авиа». С начала лета руководство авиакомпании вело с банком переговоры о займе в 300 млн руб. на покрытие кассового разрыва авиакомпании. Однако в августе в выдаче займов «ВИМ-Авиа» было отказано.

Минтранс 9 октября сообщил, что «ВИМ-Авиа» полностью прекратит все полеты с 16 октября. Последние рейсы авиакомпания выполнит на Дальний Восток.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении деятельности 25 сентября. Тогда же стало известно, что в компании будет введено антикризисное управление. Причиной стало финансовое положение авиакомпании. Ее долги достигли уровня в 7 млрд руб. Один из владельцев «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил, что перевозчик «не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования». 25 сентября стало известно, что Мурсекаев и его супруга Светлана покинули Россию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «ВИМ-Авиа» по статье о мошенничестве. В конце сентября директору авиакомпании Александру Кочневу было предъявлено обвинение.