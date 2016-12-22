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Совладелец «ВИМ-Авиа» заложила 5% авиакомпании банку «Зенит»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 11:01
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Совладелец «ВИМ-Авиа» заложила 5% авиакомпании банку «Зенит»

Владельцы «ВИМ-Авиа» заложили 5% авиакомпании банку «Зенит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Эту информацию также подтвердили РБК в самой авиакомпании.

По данным собеседника ТАСС, банку была заложена часть пакета акций основного владельца компании Светланы Мурсекаевой.

Как сообщил РБК представитель «ВИМ-Авиа», 5% авиакомпании было заложено банку «Зенит» еще в 2016 году.

Банк «Зенит» является ведущим кредитором «ВИМ-Авиа». С начала лета руководство авиакомпании вело с банком переговоры о займе в 300 млн руб. на покрытие кассового разрыва авиакомпании. Однако в августе в выдаче займов «ВИМ-Авиа» было отказано.

Минтранс 9 октября сообщил, что «ВИМ-Авиа» полностью прекратит все полеты с 16 октября. Последние рейсы авиакомпания выполнит на Дальний Восток.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении деятельности 25 сентября. Тогда же стало известно, что в компании будет введено антикризисное управление. Причиной стало финансовое положение авиакомпании. Ее долги достигли уровня в 7 млрд руб. Один из владельцев «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил, что перевозчик «не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования». 25 сентября стало известно, что Мурсекаев и его супруга Светлана покинули Россию.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «ВИМ-Авиа» по статье о мошенничестве. В конце сентября директору авиакомпании Александру Кочневу было предъявлено обвинение.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Теги: банк «Зенит» , «ВИМ-Авиа»
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