В Госдепе заявили о готовности вернуть России снятые с консульств флаги

Государственный департамент США заявил, что готов вернуть в Россию снятые с ее дипломатических представительств флаги. Об этом сообщила представитель американского ведомства Хизер Нойерт на пресс-брифинге. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook Госдепа.



«Что насчет флагов, и я видела, как российские СМИ освещали это событие. Я могу сказать, что флаги с российского дипломатического представительна в Сан-Франциско были с уважением спущены и помещены в сохранности в здание. Я думаю, что нет страны в мире, которая относится с таким уважением к своему флагу и к флагам других стран, это то, что мы принимаем всерьез. Я вам скажу, что флаг из здания в Вашингтоне был также убран и помещен в него. Российским властям сообщили, что мы сможем вернуть флаги, когда им будет удобно», — сказала она.



Представитель Госдепа отметила, что действия США в отношении зданий российский дипломатических представительств «абсолютно законны».

На вопрос считают ли США легальным снять флаги, Нойерт ответила: «Снимать флаги со здания, которое свободно, это законно или нет? Я полагаю, что уважительно будет снять флаг, сложить его, предложить его государству и отдать его. Есть много государств в мире, кто не будет утруждать себя заниматься подобным в отношении флага других стран»

В среду, 11 октября, МИД России сообщил, что со зданий российский дипломатических представительств в Сан-Франциско и Вашингтоне пропали флаги. Подобное Москва назвала «кражей» и «очередным позорным событием». Кроме того, Министерство иностранных дел России выступило в требованием к США вернуть флаги. В ответ на это, в Госдепе отметили, что флаги «были почтительно приспущены и надежно хранятся в каждом из зданий».



Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном заявил, что снятие российский флагов с зданий российских консульств неприемлемо. По словам российского министра иностранных дел, Москва готовит иски к Вашингтону, в котором она будет требовать у США вернуть обратно российскую собственность, которая, по мнению Москвы, была «незаконно отобрана».