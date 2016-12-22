В Госдепе заявили о готовности вернуть России снятые с консульств флаги

Государственный департамент США заявил, что готов вернуть в Россию снятые с ее дипломатических представительств флаги. Об этом сообщила представитель американского ведомства Хизер Нойерт на пресс-брифинге. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook Госдепа.
«Что насчет флагов, и я видела, как российские СМИ освещали это событие. Я могу сказать, что флаги с российского дипломатического представительна в Сан-Франциско были с уважением спущены и помещены в сохранности в здание. Я думаю, что нет страны в мире, которая относится с таким уважением к своему флагу и к флагам других стран, это то, что мы принимаем всерьез. Я вам скажу, что флаг из здания в Вашингтоне был также убран и помещен в него. Российским властям сообщили, что мы сможем вернуть флаги, когда им будет удобно», — сказала она.
Представитель Госдепа отметила, что действия США в отношении зданий российский дипломатических представительств «абсолютно законны».
На вопрос считают ли США легальным снять флаги, Нойерт ответила: «Снимать флаги со здания, которое свободно, это законно или нет? Я полагаю, что уважительно будет снять флаг, сложить его, предложить его государству и отдать его. Есть много государств в мире, кто не будет утруждать себя заниматься подобным в отношении флага других стран»
В среду, 11 октября, МИД России сообщил, что со зданий российский дипломатических представительств в Сан-Франциско и Вашингтоне пропали флаги. Подобное Москва назвала «кражей» и «очередным позорным событием». Кроме того, Министерство иностранных дел России выступило в требованием к США вернуть флаги. В ответ на это, в Госдепе отметили, что флаги «были почтительно приспущены и надежно хранятся в каждом из зданий».
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном заявил, что снятие российский флагов с зданий российских консульств неприемлемо. По словам российского министра иностранных дел, Москва готовит иски к Вашингтону, в котором она будет требовать у США вернуть обратно российскую собственность, которая, по мнению Москвы, была «незаконно отобрана».
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.