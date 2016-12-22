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В Госдепе заявили о готовности вернуть России снятые с консульств флаги
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В Госдепе заявили о готовности вернуть России снятые с консульств флаги
Политика, 01:14
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В Госдепе заявили о готовности вернуть России снятые с консульств флаги

Государственный департамент США заявил, что готов вернуть в Россию снятые с ее дипломатических представительств флаги. Об этом сообщила представитель американского ведомства Хизер Нойерт на пресс-брифинге. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook Госдепа.

«Что насчет флагов, и я видела, как российские СМИ освещали это событие. Я могу сказать, что флаги с российского дипломатического представительна в Сан-Франциско были с уважением спущены и помещены в сохранности в здание. Я думаю, что нет страны в мире, которая относится с таким уважением к своему флагу и к флагам других стран, это то, что мы принимаем всерьез. Я вам скажу, что флаг из здания в Вашингтоне был также убран и помещен в него. Российским властям сообщили, что мы сможем вернуть флаги, когда им будет удобно», — сказала она.

Представитель Госдепа отметила, что действия США в отношении зданий российский дипломатических представительств «абсолютно законны».

На вопрос считают ли США легальным снять флаги, Нойерт ответила: «Снимать флаги со здания, которое свободно, это законно или нет? Я полагаю, что уважительно будет снять флаг, сложить его, предложить его государству и отдать его. Есть много государств в мире, кто не будет утруждать себя заниматься подобным в отношении флага других стран»

В среду, 11 октября, МИД России сообщил, что со зданий российский дипломатических представительств в Сан-Франциско и Вашингтоне пропали флаги. Подобное Москва назвала «кражей» и «очередным позорным событием». Кроме того, Министерство иностранных дел России выступило в требованием к США вернуть флаги. В ответ на это, в Госдепе отметили, что флаги «были почтительно приспущены и надежно хранятся в каждом из зданий».

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном заявил, что снятие российский флагов с зданий российских консульств неприемлемо. По словам российского министра иностранных дел, Москва готовит иски к Вашингтону, в котором она будет требовать у США вернуть обратно российскую собственность, которая, по мнению Москвы, была «незаконно отобрана».

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Теги: Госдепартамент , российские флаги , Генконсульства
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