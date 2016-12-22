Володина и депутатов пересадили на другой борт из-за поломки самолета

Во Внуково самолет, на борту которого находилась делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, не смог вылететь в Санкт-Петербург. Пассажиров, среди которых были депутаты и журналисты, попросили пересесть на другой борт, сообщает корреспондент РБК.

По данным корреспондента, пассажиры уже сели в другой самолет. «Где-то полчаса всего ждали», — уточнила она.

Как сообщил РБК сотрудник аэропорта Внуково-2, думская делегация поменяла лайнер и в ближайшее время готовится к вылету. Он уточнил, что замена борта связана с технической неисправностью.

Резервный борт предоставил специальный летный отряд «Россия» для делегации российских парламентариев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Управделами президента России Елену Крылову. По ее словам, пассажиров сняли с борта Ту-204. Крылова отказалась комментировать РБК данную информацию, заявив, что уже предоставила комментарий агентству.

Делегация депутатов 12–18 октября примет участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Парламентского форума БРИКС и 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которые пройдут в Санкт-Петербурге.

В 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) примут участие парламентарии из 150 стран мира. Они призовут свои страны привлекать к «парламентскому контролю» мужчин и женщин и привлекать к «деятельности правительства на всех уровнях» молодежь.