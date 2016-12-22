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Следствие попросило продлить арест фигурантам дела Серебренникова
Дело Серебренникова, 15:36
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Следствие попросило продлить арест фигурантам дела Серебренникова

Следствие просит суд продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и еще трем фигурантам дела о хищении более 200 млн руб., которые были выделены на реализацию проекта «Платформа», на три месяца, до 19 января 2018 года. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Арест также просят продлить бывшему генеральному директору «Гоголь-центра» (его возглавляет Серебренников) Алексею Малобродскому, экс-гендиректору «Седьмой студии» (театральная труппа, созданная Серебренниковым) Юрию Итину и продюсеру Екатерине Вороновой.

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста 17 октября 2017 года.

В конце мая в «Гоголь-центре» прошли обыски. По данным следствия, в 2011 году Серебренников создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». На него в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации этого проекта он создал «Седьмую студию». Сотрудники студии мошенническим способом вывели из проекта 200 млн руб.

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Серебренников, бывший директор этого театра и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ в хищении госсубсидии, которая была выделена из федерального бюджета на реализацию культурного проекта «Платформа». Бывший главбух утверждала, что когда работала в «Седьмой студии», обналичила свыше 100 млн руб.

В августе 2017 года Серебренникова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он похитил 68 млн руб., которые были выделены на «Платформу».

В данное время Малобродский содержится под стражей, Итин и Серебренников находятся под домашним арестом. Масляева также была помещена под стражу, но позже дала показания против режиссера и согласилась сотрудничать со следствием. После этого суд 6 октября по ходатайству следствия перевел ее под домашний арест.

Свою вину в хищении признает только Масляева.

Другой фигурант дела, Екатерина Воронова, бывший исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», была арестована заочно и объявлена в международный розыск. По данным следствия, спектакль должен был быть запущен в рамках «Платформы», но так и не был поставлен.

Срок следствия по делу продлен до 19 января 2018 года.

Теги: домашний арест , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Нина Масляева , Алексей Никитин ...
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