В Крыму предложили Порошенко провести референдум в Закарпатье

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил президенту Украины провести референдум в Закарпатье или на Буковине, «которые пока еще являются частью Украины», жители Крыма свой выбор сделали еще в 2014 году, написал он на своей странице в Facebook в ответ на слова украинского лидера о перспективах нового голосования по статусу полуострова.

«Пусть Порошенко проводит референдумы в Закарпатье или на Буковине, которые пока еще являются частью Украины. А мы посмотрим на результат. Заодно пусть проведет и плебисцит о доверии самому себе как президенту этой несчастной страны», — отметил Аксенов.

По словам главы Крыма, крымчане уже дважды в своей истории выразили свое отношение к Украине: проголосовав в 1991 году за восстановление крымской автономии в составе СССР, а также в 2014 году — «за воссоединение с Россией». В третий раз референдум проводиться не будет, написал Аксенов.

Министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников заявил РБК, что Порошенко необходимо «смириться» с тем, что Крым теперь принадлежит России, и «не делать бессмысленных заявлений».

«Жители Крыма определились голосованием со статусом полуострова давно и однозначно. Крым вернулся в Россию, что является свершившимся и неизменным фактом», — сообщил Мельников.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил в комментарии РБК, что ему сложно представить, как Порошенко будет проводить «украинский референдум на российской территории».

«Некое «авангардистское» мышление у официального Киева есть. Так, например, в Херсоне сидят представители «крымской прокуратуры», чиновники по делам полуострова и целая линейка различных «решал». Так что не удивлюсь, если и референдум по статусу полуострова пройдет где-нибудь в районе Чаплинки или Чернобаевки (в Херсонской области. — РБК)», — сообщил Бальбек.

11 октября Порошенко заявил, что в Киеве могут рассмотреть новый референдум по Крыму, но при условии, что полуостров до этого вернется в состав Украины.​ «Далее мы готовы провести любые переговоры и запускать любые демократические процессы с нормами украинской действующей Конституции», — отметил президент Украины.

В середине сентября Порошенко заявил, что целью Киева на 2018 год является возвращение Ялты в состав Украины.