Венедиктов посоветовал «России 24» обратиться к Скворцовой за диагнозом

Комментируя сюжет телеканала «Россия 24» о связи «Эха Москвы» с «западными НКО», главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов предложил РБК обратиться в Министерство здравоохранения.

«Это по ведомству Министерства здравоохранения. Обратитесь к министру Веронике Скворцовой. Пусть там поставят диагноз [журналистам «России 24»]», — пояснил он.

Речь идет о сюжете «Эхо Госдепа», вышедшем на канале 11 октября. В нем рассказывается, что радиостанция «Эхо Москвы» перед выборами президента России в 2018 году «сотрудничает с западными НКО».

В сюжете ведущий «России 24» Алексей Казаков заявил, что некие «западные НКО» ведут в России пропаганду, организуют сбор информации, чтобы сформировать «прозападную позицию» перед выборами. В этом они «весьма тесно сотрудничают с «Эхом Москвы», добавил Казаков.

Доказательством такого сотрудничества журналист назвал сентябрьскую встречу ведущих «Эха» и корреспондентов центральной радиостанции Омска с представителями французской организации «Репортеры без границ», а также немецкого Фонда имени Роберта Боша. По словам ведущего, на встрече присутствовали шеф-редактор оренбургского отделения радиостанции Максим Курников, а также журналисты центрального «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. По словам Казакова, сотрудники «Эха» обсуждали деятельность журналиста Олега Кашина и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а после встречи приняли участие в митинге сторонников Навального.

Также в сюжете отмечалось, что радиостанция «торговала информационным оружием», которое продавала Associated Press, Wall Street Journal, Sky News и другим иностранным изданиям и агентствам.

Кроме того, в программе сообщалось, что иностранные НКО финансируют оппозиционно настроенных молодых российских блогеров и журналистов.

В середине июля «Первый канал» выпустил фильм о финансировании ряда российских СМИ американским правительственным агентством Broadcasting Board of Governors (BBG). В программе упоминались «Эхо Москвы», телеканалы «Настоящее время» и «Дождь». Холдинг «Газпром-Медиа», который владеет контрольным пакетом акций радиостанции, опроверг эту связь.