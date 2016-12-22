Румыния отказала в лицензии российскому каналу из-за угрозы пропаганды

В Румынии отказались продлевать лицензию российскому телеканалу RTR «из-за угрозы пропаганды». Об этом сообщает местное издание RFI.

Решение о лицензии принимал Румынский Национальный совет по телевидению и радио. Во вторник в ходе голосования «за» это решение выступили все девять присутствующих на заседании членов совета.

«Существует опасность того, что эта телестанция предоставит ложную информацию о Европейском союзе и Соединенных Штатах. Речь идет о пророссийском пропагандистском материале, так называемых фальшивых новостях», — пояснил член совета Валентин Жукан.

Представитель телекомпании сообщил RFI, что RTR продолжит добиваться лицензии на проведение трансляций в Румынии.

Ранее Минюст США потребовал от компании, которая обслуживает телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что при «давлении» американских властей телеканал может уйти из рынка Соединенных Штатов.

