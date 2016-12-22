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Amazon представила водонепроницаемую электронную книгу
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Amazon представила водонепроницаемую электронную книгу
Технологии и медиа, 17:31
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Amazon представила водонепроницаемую электронную книгу

Компания Amazon представила усовершенствованную водонепроницаемую электронную книгу Kindle Oasis. Об этом сообщает Bloomberg.

Новая версия электронной книги обладает более быстрым подключением к мобильному интернету по сетям 4G. Размер экрана — 7 дюймов, его размер и яркость увеличены по сравнению с прошлыми моделями. Также возросла емкость батареи, в Amazon заявили, что книжка способна работать от одного заряда до шести недель.

Кроме того, как заявляют в компании, Kindle Oasis оснащен технологией Bluetooth. Теперь аппарат сможет воспроизводить аудиокниги на колонках, поддерживающих такую технологию.

Новая версия электронной книги с объемом памяти в 32 Гб будет стоить в США $350, в то время как базовая (с объемом памяти в 8 Гб и без подключения к сетям 4G) поступит в продажу по цене в $250.

В августе, как сообщал Bloomberg, Amazon представил также новый планшет и усовершенствованную версию голосового помощника Echo Plus. Также онлайн-ретейлер участвует в разработке систем «умного дома». Таким образом, Amazon вступила в конкуренцию с Google и Apple на рынке гаджетов и систем интегрированной электронной бытовой техники.

В конце сентября Amazon вместе с Facebook стали мировыми лидерами по росту стоимости бренда. Согласно подсчетам Interbrand, бренд онлайн-ретейлера подорожал на 29% и оценивается $64,8 млрд. Бренд Facebook, в свою очередь, подорожал на 48% и оценивается в $48,1 млрд.

В июле капитализация Amazon превысила $500 млрд, компания стала четвертой после Apple, Microsoft и владельца Google — Alphabet, преодолевшей подобный рубеж.

Теги: Amazon , электронная книга
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