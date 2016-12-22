Активисты SERB снова демонтировали мемориальную табличку с дома ​Немцова

Активисты движения SERB демонтировали мемориальную табличку памяти убитого в Москве политика Бориса Немцова с дома 9/1 в Климентовском переулке. Об этом сообщил РБК лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич).

«Мы срывали и будем срывать незаконные таблички этому политику. Но если согласуют с властями, тогда они будут законными», — сказал Бекетов.

Он отметил, что активисты движения также сорвали заявление от жильцов дома о том, что Немцов никогда не жил по этому адресу. «Они пишут: «Уважаемые почитатели Бориса Немцова. Мы чтим память Бориса Ефимовича [Немцова], но, пожалуйста, не надо превращать это место в свалку и класть цветы. По этому адресу Борис Немцов никогда не жил», — рассказал Бекетов.

«Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков врал, что собрал подписи жильцов [на согласие установки доски]», — добавил собеседник РБК. По его словам, Марков собрал подписи лишь у трех жильцов.

По мнению главы совета депутатов Красносельского района, близкого друга Немцова, Ильи Яшина, активисты SERB снимают доску по заданию мэрии Москвы. «Мэрия прекрасно понимает, что табличка установлена в строгом соответствии с законодательством по решению собственников жилых и нежилых помещений. Никаких юридических оснований ликвидировать табличку нет, поэтому они делают эту грязную работу руками этих отморозков», — сказал РБК Яшин.

Бывший муниципальный депутат Замоскворецкого района Москвы Сергей Марков объяснил РБК, почему табличка расположена по этому адресу. «Немцов жил по улице Малая Ордынка, д. 3. Климентовский переулок, д. 9/1 — старинное здание 1911 года постройки. В 1990-х годах к нему пристроили вплотную новый дом, где как раз и жил Борис [Немцов]. Эти два дома представляют собой единую конструкцию, у них общая стена, но в административном отношении это разные дома», — сказал Марков.

Он отметил, что табличку повесили в строгом соответствии с законом после проведения собрания жильцов, на котором «за» ее установку проголосовало большинство. «На табличке написано «Здесь жил Борис Немцов», и мы ее повесили в пяти метрах от двери, в которую входил Немцов», — добавил Марков.

Мемориальная табличка Немцову была открыта 7 сентября. Ее изготовили и установили по решению собственников квартир дома. В мэрии Москвы посчитали, что памятный знак установлен незаконно, и заявили, что будут добиваться его снятия. 12 сентября активисты SERB сорвали мемориальную доску в первый раз.

На следующий день источник «Интерфакса» в московской администрации рассказал, что власти города предложили перенести табличку с фасада дома в подъезд, чтобы избежать «конфликтной ситуации». Однако позднее в мэрии опровергли данную информацию, отметив, что не давали рекомендаций по поводу установки таблички.

Позднее табличку снова повесили на доме в Климентовском переулке.

Политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице.