В Сети появилось видео транспортировки автодорожной арки моста в Крым

Строители моста в Крым начали транспортировку автодорожной арки к месту строительства. Об этом говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост», поступившем в РБК.

На канале информационного центра в YouTube была опубликована видеотрансляция этого процесса.

Видео: Крымский Мост

Вес арки составляет почти 5,5 тыс. тонн. Длина арки — 227 м, максимальная высота — 45 м. Как отмечают строители, монтаж объекта подобного масштаба является уникальным событием в истории отечественного мостостроения. Арка установлена на плавучие опоры. Их тянет за собой головной буксир, мощностью в 3 тыс. лошадиных сил. Ему в этом помогают несколько буксиров-толкачей и маневровых судов.

Всего в операции по транспортировке арки задействованы более 100 человек. Для оперативного контроля погодных условий на самой арке установлены метеостанции, которые показывают скорость и направление ветра.

В понедельник, 9 октября, было объявлено, что из-за монтажа автодорожной арки будет временно перекрыт Керченский пролив. Судоходство будет ограничено с 11 по 14 октября.

В конце августа на мосту через Керченский пролив была смонтирована железнодорожная арка весом около 6 тыс. тонн. Операция по ее транспортировке и установке заняла несколько суток.