Дуров объявил о появлении в Telegram русского и украинского языков

В новом обновлении мессенджера Telegram появится возможность его переключения на ряд новых языков, в том числе на русский и украинский. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил его основатель Павел Дуров.

«Таким образом, сегодня родился «русский» (а также украинский, французский, индонезийский и малайский) Telegram», — написал он.

Информация о обновлении мессенджера также появилась в его официальном блоге. Помимо новых языков в Telegram теперь будет доступно трансляция своего текущего местоположения в режиме реального времени. Также разработчики пообещали, что в мессенджере появится новый медиаплеер. Кроме того, новые функции будут доступны и для администраторов чатов — в супергруппах они смогут скрывать от участников историю сообщений.

Об обновлении мессенджера Дуров объявил 10 октября, в свой день рождения. Основателю «ВКонтакте» и Telegram исполнилось 33 года.

В конце сентября глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил блокировку мессенджера Telegram и других сервисов, которые не будут исполнять требования российского законодательства. До этого Дуров сообщил, что ФСБ потребовала от команды мессенджера расшифровать трафик Telegram.