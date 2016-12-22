Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,55 57,72 EUR Нал. 68,81 68,02 USD Бирж. 57,99 -0,34 EUR Бирж. 68,49 -0,01 USD ЦБ. 58,07 -0,24 EUR ЦБ. 68,36 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 4744,59 -20,95 ММВБ 2086,91 -0,45% РТС 1134,86 +0,21% Brent 56,55 +1,40% DJIA 22830,68 +0,31% Nasdaq 6587,25 +0,11% FTSE 7538,27 +0,40%
Дуров объявил о появлении в Telegram русского и украинского языков
Лента новостей
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в обмане Сбербанка 00:50, Бизнес США пообещали $12 млн за информацию о двух лидерах «Хезболлы» 00:34, Политика Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования 00:00, Экономика Белый дом объяснил предложение Трампа помериться уровнем IQ с Тиллерсоном 10 окт, 23:49, Политика В Европе завершился первый этап отборочного турнира ЧМ-2018 10 окт, 23:45, Спорт Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании 10 окт, 23:43, Политика «Бряцание» дефицитом: как реновация поможет Москве сохранить инвестиции 10 окт, 23:33, Экономика Додон пообещал Путину не принимать антироссийские законы 10 окт, 23:18, Политика Алекперов решил не передавать управление ЛУКОЙЛом сыну 10 окт, 23:09, Бизнес Land Rover показал обновленный внедорожник Range Rover 10 окт, 23:00, Авто Появилось видео реакции жителей Каталонии на решение по независимости 10 окт, 22:26, Политика В Москве назвали односторонними требования Турции по импорту пшеницы 10 окт, 22:23, Экономика В ФБК заявили об исполнении требований суда по фильму «Он вам не Димон» 10 окт, 22:00, Политика Обвинение рассказало об устройстве банды Шакро Молодого 10 окт, 21:45, Общество Кадыров исключил появление анонимных Telegram-каналов в Чечне 10 окт, 21:44, Политика Расходы на реновацию составят большую часть дефицита бюджета Москвы 10 окт, 21:30, Политика В России утвердили стандарты заправок для электромобилей 10 окт, 21:24, Технологии и медиа Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Ираном 10 окт, 21:05, Спорт Киев ответил на предложение президента Чехии отдать Крым России за плату 10 окт, 20:59, Политика Автор колонки в «Коммерсанте» прокомментировал иск «Роснефти» к газете 10 окт, 20:48, Общество Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости 10 окт, 20:46, Политика Власти Москвы спрогнозировали выход столичной экономики из стагнации 10 окт, 20:28, Экономика Минобороны направит призывников служить на кораблях Северного флота 10 окт, 20:23, Общество В Барселоне перенесли на час заседание парламента 10 окт, 20:15, Политика Поклонская попросила Чайку запретить «Христианское государство» в России 10 окт, 20:02, Общество Инвестиции за океан: как выйти на фондовый рынок США 10 окт, 20:02, Деньги Горбачев увидел в России «много своих Каталоний» 10 окт, 19:41, Общество Бюджетная дыра: почему Путин поменял ивановского губернатора 10 окт, 19:28, Политика
Дуров объявил о появлении в Telegram русского и украинского языков
Технологии и медиа, 01:49
0
Дуров объявил о появлении в Telegram русского и украинского языков

В новом обновлении мессенджера Telegram появится возможность его переключения на ряд новых языков, в том числе на русский и украинский. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил его основатель Павел Дуров.

«Таким образом, сегодня родился «русский» (а также украинский, французский, индонезийский и малайский) Telegram», — написал он.

Информация о обновлении мессенджера также появилась в его официальном блоге. Помимо новых языков в Telegram теперь будет доступно трансляция своего текущего местоположения в режиме реального времени. Также разработчики пообещали, что в мессенджере появится новый медиаплеер. Кроме того, новые функции будут доступны и для администраторов чатов — в супергруппах они смогут скрывать от участников историю сообщений.

Об обновлении мессенджера Дуров объявил 10 октября, в свой день рождения. Основателю «ВКонтакте» и Telegram исполнилось 33 года.

В конце сентября глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил блокировку мессенджера Telegram и других сервисов, которые не будут исполнять требования российского законодательства. До этого Дуров сообщил, что ФСБ потребовала от команды мессенджера расшифровать трафик Telegram.

Теги: русский язык , украинский язык , Telegram
Главное
Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании Политика
Материалы по теме
Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами и Telegram Технологии и медиа
«Утром в куплете»: зачем власти запускают 100 анонимных Telegram-каналов Общество
«Ведомости» узнали о мониторинге каналов в Telegram для президента Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку