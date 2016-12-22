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Путин проведет в Сочи встречу по криптовалютам с главами Минфина и ЦБ
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Путин проведет в Сочи встречу по криптовалютам с главами Минфина и ЦБ
Политика, 17:46
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Путин проведет в Сочи встречу по криптовалютам с главами Минфина и ЦБ

Президент Владимир Путин проведет в Сочи совещание по криптовалютам и блокчейну, в котором примут участие его помощник Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что говорить о каких-то решениях «пока не приходится, поскольку это первое такое совещание». «Во многих странах криптовалюты активно входят в обиход уже как финансовое средство, однако ни одна из стран пока не знает, как надежно регулировать это — платежные средства, средства инвестиций», — отметил представитель Кремля. «На этот счет существуют и озвучиваются различные точки зрения. На совещании эта тема будет обсуждаться», — добавил он.

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Встреча состоится накануне саммита СНГ, который стартует в Сочи 11 октября.

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Первый вице-премьер Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что Владимир Путин увлекся блокчейном. «Президент полностью заболел этим, понимает, что разрыв и значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — сказал Шувалов.

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В середине сентября Антон Силуанов предложил продавать криптовалюту по образцу облигаций федерального займа. Он отмечал, что государство «безусловно, понимает, что криптовалюты — это данность». «Их запрещать нет смысла, нужно регулировать», — говорил министр финансов.

По его словам, до конца года Министерство финансов «разработает проект закона, который будет регулировать порядок приобретения, хождения, регистрации участников, которые собираются вложиться и купить этот инструмент».

Теги: Владимир Путин , встреча , Сочи , Эмомали Рахмон , Игорь Додон
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