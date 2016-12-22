Экс-губернатор Коньков записал прощальное обращение к ивановцам

Покинувший пост губернатора Ивановской области Павел Коньков записал прощальное видеообращение к жителям региона, размещенное на сайте администрации.

Видео: Правительство Ивановской области / YouTube

В своем обращении Коньков отметил, что четыре года его губернаторства оказались непростыми, однако за это время властям удалось «решить практически все болевые точки».

«Я всегда говорил и глубоко убежден, что избранный губернатор отвечает за всё перед избравшими его жителями и перед президентом Российской Федерации. Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял», — отметил Коньков.

Он также заверил, что как коренной ивановец верит в успешное развитие области, у которой теперь есть для этого «вся необходимая основа».

Во вторник президент России принял отставку Конькова, назначив временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области замглавы Минэкономразвития Станислава Воскресенского.

Коньков стал десятым губернатором, ушедшим за последнюю пару недель в отставку «по собственному желанию».

Источники РБК в Кремле ранее предупреждали о скорой отставке десяти глав регионов в рамках курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.

В начале октября источники РБК сообщали, что Коньков станет одним из губернаторов, которые уйдут в ближайшее время. Среди главных причин отставки источники и эксперты РБК называли коррупционные скандалы в регионе (уголовные дела возбуждены в отношении четырех вице-губернаторов), сложное социально-экономическое положение и проблемы с реализацией в регионе программы по переселению из аварийного жилья, а также непростые отношения Конькова с сенаторами от Ивановской области — Валерием Васильевым и Владимиром Бочковым.