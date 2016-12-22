Аналитики зафиксировали спад интереса иностранных брендов к России

За девять месяцев 2017 года на российский рынок вышли 26 международных брендов, что на 38% меньше аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании ​консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в РБК. Всего по итогам прошлого года на российский рынок вышли 55 новых брендов.

Как заключили авторы исследования, по итогам года количество новых брендов будет, «скорее всего», соответствовать уровню 2013 года и станет таким образом худшим результатом за эти четыре года. По данным компании, в 2013 году на российском рынке появились 40 новых иностранных брендов.

Также отмечается, что до конца года около десятка сетевых международных компаний планируют открыть свои точки в России, но «из-за экономической ситуации» планы могут быть перенесены на начало 2018 года. Как заявила руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгения Хакбердиева, к России «наблюдается крайне низкий интерес североамериканских ретейлеров <...>, несмотря на подтвержденные планы по выходу в конце 2016 года». Компании из Европы сохраняют «умеренно-сдержанный интерес», добавила она.

​Как говорится в исследовании, в третьем квартале на российский рынок пришли семь иностранных брендов: Mandarina Duck, Tucano Coffee, Hanro, Barracuda, BioTechUSA, Ara, Il Gufo. За тот же период 2016 года в Россию пришли десять брендов.

Всего за девять месяцев 2017 года среди новых международных брендов операторы профиля «одежда/обувь/белье» лидируют с долей 39%, хотя в 2016 году прирост составлял 48%.

Также в исследовании подчеркивается, что 40% новых брендов пришли в 2017 году в Россию из Италии, продолжая тенденцию 2016 года. Также на российском рынке появились бренды из Японии и Молдавии.

В августе в Европейском совете по экспорту одежды и текстиля заявили, что объем поставок в Россию может впервые за три года увеличиться. Рост, по оценкам совета, может составить по итогам года 9%. ​Лидерами импорта одежды в Россию стали Италия и Германия. Всего за «кризисный» период рынок упал на 32%.