ООН запретила четырем судам входить в международные порты из-за КНДР

ООН наложила запрет на вход в международные порты четырем судам, которые нарушили санкции в отношении Северной Кореи. Об этом заявил координатор группы Совета Безопасности ООН по санкциям Северной Кореи Хью Гриффитс, сообщает телеканал SBS.

«Комитет обозначил четыре судна. Это не означает заморозку активов или запрет на поездки, это запрет на вход в порты», — сказал Гриффит. По его словам, судна перевозили «запрещенные товары». По его словам, комитет «быстро и решительно» ввел запрет против нарушивших санкции судов, добавив, что решение вступило в силу с 5 октября.

По данным источника SBS, корабли поставляли из КНДР уголь, морепродукты и железную руду. Телеканал уточнил, что три судна из четырех ходят под флагами Коморских островов, Сент-Китса и Невиса, а также Северной Кореи.

В начале сентября Совбез ООН единогласно одобрил введение санкций против КНДР, которые предусматривают запрет на импорт из Северной Кореи угля, железа, железной руды, свинца и морепродуктов. Также резолюция ограничила импорт нефти в КНДР и запретила экспортировать текстильную продукцию Северной Кореи. Санкции были введены против КНДР в ответ на успешное испытание республикой водородной бомбы.