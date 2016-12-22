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Главу штаба Навального в Петербурге осудили после митинга 7 октября
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Главу штаба Навального в Петербурге осудили после митинга 7 октября
Политика, 22:09
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Главу штаба Навального в Петербурге осудили после митинга 7 октября

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к обязательным работам ​координатора городского штаба Алексея Навального Полину Костылеву после несанкционированного митинга 7 октября. Об этом РБК сообщил оппозиционный активист Михаил Соснин.

По данным активиста, Костылевой назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Суд признал ее виновной по ст. 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Еще 12 фото
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7 октября по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Мероприятия состоялись в 80 городах, где сторонники политика требовали допустить его к выборам президента в 2018 году. Как сообщали РБК в МВД Санкт-Петербурга, на Литейном проспекте были задержаны 38 человек «за выход на проезжую часть». В «ОВД-Инфо» сообщали о 68 задержанных в этом городе.

В Ярославле задержали 57 участников митинга. Штаб Навального в Ярославле назвал акцию согласованной, поскольку власти города не предложили альтернативной площадки для проведения пикета. В Москве были задержаны 26 человек во время несогласованной акции в центре города. На Пушкинской площади, по данным штаба Навального, собрались 3 тыс. человек, при этом в МВД сообщали РБК, что на мероприятие пришли лишь 700 человек.

Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков на митингах не присутствовали, поскольку находятся под административным арестом за призывы к несанкционированному митингу. Однако Навальный позитивно оценил ход акций протеста, отметив «хороший» уровень организации.

Теги: Санкт-Петербург , задержания , Алексей Навальный , штаб Навального
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