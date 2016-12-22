Худайнатов стал совладельцем новой компании по переработке угля

Глава ​Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов, экс-глава Минприроды Хакасии Борис Варшавский и бывший владелец «Руды Хакасии» Александр Бородаев создали компанию по переработке угля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным СПАРК, компания получила название ООО «Коулстар» и была зарегистрирована в Москве 4 октября по тому же адресу, что и ННК и другие структуры Худайнатова (пл. Арбатская, 1). Генеральным директором назначен экс-глава Минприроды Хакасии.

Худайнатову принадлежит 60% новой компании, у Варшавского и Бородаева — по 20%. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб.

«Коулстар» займется деятельностью холдинговых компаний, обогащением угля (кроме антрацита, коксующегося и бурого углей), а также строительством автомобильных дорог, автомагистралей и водных сооружений.

Худайнатов приступил к реорганизации ННК в конце августа. Двум компаниям — «Нефтепереработке» и «Сбытовому центру» — перешли акции «ННК — Хабаровский НПЗ», «ННК-Хабаровскнефтепродукт», «ННК-Бункер» и «ННК-Байкалнефтепродукт». Также сообщалось, что бизнесмен избавляется от самого бренда ННК. Тогда Худайнатов не ответил на запрос РБК касательно причин реорганизации.

ННК и ее дочерняя компания «ННК-Приморнефтепродукт» попали 1 июня под санкции Минюста США, введенные против ядерной программы Северной Кореи. В Вашингтоне пояснили, что компании поставляли в Пхеньян нефтепродукты на $1 млн.​

Худайнатов в 2010–2012 годах возглавлял «Роснефть».