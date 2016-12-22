Спикер Госдумы допустил возможность непризнания решений ЕСПЧ из-за ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос РБК относительно возможности непризнания решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил, что «если Россия не сможет принимать участие в осуждении кандидатур судей, то могут наступить юридические последствия в плане непризнания [решений]».

О возможности непризнания решений ЕСПЧ в случае сохранения условий, не позволяющих российской делегации принимать участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявила в понедельник глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Свои слова Матвиенко объяснила тем, что депутаты ПАСЕ выбирают судей ЕСПЧ.

«И они уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными», — подчеркнула глава Совета Федерации.