Бывший депутат Госдумы Исаев назначен и.о. главы Саратова

Исполняющим обязанности главы Саратова назначен бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Исаев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Он приступит к выполнению своих обязанностей с 10 октября. Сейчас он является замглавы города по благоустройству.

Михаил Исаев родился в Саратове. С 1994 по 2007 год работал на Саратовском подшипниковом заводе на разных должностях. В 2006–2007 годах был депутатом Саратовской городской думы, потом — Саратовской областной думы.

В 2011 году был избран депутатом Госдумы шестого созыва, а в 2016 году — депутатом Госдумы седьмого созыва. С 2012 года представляет интересы региона в Совете Федерации.

Данное назначение будет способствовать развитию диалога с жителями города, поскольку новый глава региона знает проблемы Саратова, цитирует пресс-служба регионального отделения «Единой России» слова депутата Госдумы Николая Панкова об этом назначении.

Одним из основных направлений, которым займется новый глава региона, будет улучшение работы коммунальных служб города и предоставление потребителям качественных услуг, добавил депутат. Новый глава региона, по мнению Панова, уделит «особое внимание» созданию новых рабочих мест в Саратове и повышению зарплаты.

Глава Саратова Валерий Сараев 11 сентября подал в отставку из-за проблем «по организации выборной кампании». Сараев посчитал, что частично виноват в этом, заявил тогда врио губернатора Валерий Радаев. Исполнять обязанности главы Саратова назначили заместителя главы горадминистрации по городскому хозяйству Сергея Пилипенко.

Позже из-за нарушений на прошедших выборах были уволены главы всех территориальных избирательных комиссий (ТИК) Саратова.

В начале октября Исаев досрочно сдал депутатский мандат. О причинах его ухода не сообщалось. В 2012 году депутат ЕР уже сдавал мандат досрочно — он покинул Думу шестого созыва, так как был выбран сенатором от Саратовской области.

О том, что кандидатуру Исаева предложат на должность мэра Саратова, 6 октября РБК сообщил источник, близкий к руководству региона, и собеседник, близкий к руководству «Единой России». Тогда Исаев не ответил на звонки РБК.