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Суд арестовал квартиры гражданской жены и дочери полковника Захарченко
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Суд арестовал квартиры гражданской жены и дочери полковника Захарченко
Общество, 12:03
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Суд арестовал квартиры гражданской жены и дочери полковника Захарченко

Басманный суд столицы арестовал квартиры гражданской жены и дочери бывшего сотрудника МВД, полковника Дмитрия Захарченко. Мосгорсуд подтвердил это решение, сообщает ТАСС.

«Арестована квартира на улице Ефремова, 19, которая стоит 80 млн руб., также арестованы квартиры, подаренные Ульяне Захарченко 2008 года рождения, которые подарил ее отец Дмитрий [Захарченко]», — цитирует «Интерфакс» слова следователя.

Защита подала жалобу на это решение в Мосгорсуд, где сегодня прошли слушания по делу. Адвокат Валерия Тунникова указывала, что арестованное имущество не принадлежит самому Захарченко, который находится под следствием по делу о взятках. «Арестованное имущество было приобретено на средства отца гражданской жены Захарченко», — заявила она.

Следствие, в свою очередь, заявило, что недвижимость была приобретена на средства Захарченко, которые он получил нечестным путем. Суд согласился со следствием и решил оставить имущество близких полковника под арестом.

Гражданская жена Захарченко Анастасия Пестрикова сейчас находится в статусе подозреваемой по еще одному делу. Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Правоохранительные органы полагают, что она попыталась похитить $16 млн у своей знакомой. 28 сентября она была задержана в аэропорту Самары, откуда она хотела улететь на Кипр.

Сам Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Изначально следствие обвинило его в получении взятки в размере 7 млн руб. В рамках расследования у него были проведены обыски, во время которых у него дома было обнаружено более 8,5 млрд руб., в том числе в иностранной валюте.

Захарченко работал в управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции и занимал должность исполняющего обязанности начальника управления «Т», которое занималось правонарушениями в топливно-энергетической сфере.

Полковника Захарченко заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки
Общество

Помимо Захарченко и его гражданской жены, под следствием находится и отец полковника, финансист Виктор Захарченко. Его в апреле обвинили в двух эпизодах пособничества в хищении банковских средств.

Теги: суд , Дмитрий Захарченко , Анастасия Пестрикова
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