«Обувь России» назвала ожидаемый объем своего IPO

Объем IPO компании «Обувь России» составит от 6,5 млрд до 7,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании (есть у РБК).

Стоимость одной акции в компании оценили в ценовом пределе от 140 руб. до 170 руб. На продажу будет выставлено до 42 396 000 акций, выпущенных на IPO, и еще 4 239 600 существующих акций, принадлежащих гендиректору группы компаний Антону Титову. Таким образом, объем предложения может составить до 7,9 млрд руб. В свободном обращении окажутся до 41% акций компании.

О намерении выйти на IPO «Обувь России» сообщила 26 сентября. В компании сообщили, что полученные средства будут потрачены «на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели». Объем IPO «Обувь России» агентство Bloomberg оценило в 6,9 млрд руб.